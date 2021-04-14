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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor

    Oyun dünyasının sevilen ve başarılı serilerinden biri olan Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor gibi duruyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Nisan 2021, 22:30 (17 sa.)
    1,3b
    13
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor

    Özellikle Japonya'da büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan, oyun dünyasının başarılı ve sevilen oyun serilerinden Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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    Perfect World Entertainment'ın geliştirdiği bu yeni oyun CODE NAME: X olarak duyuruldu ancak yayınlanan fragmandaki birçok unsur oyunun Persona oyunu olduğunu gözler önüne seriyordu. Yayınlanan fragmandan bir süre sonra da zaten Perfect World Entertainment, oyunun yeni bir Persona oyunu olduğunu doğruladı.

    Oyunun isminin Persona 5X olacağı düşünülüyor ancak ne yazık ki şu anda yayın tarihi ve bunun gibi temel detaylar belli değil. Sadece bu yeni oyunun, orijinal serinin tonunda olacağı ve yeni nesil teknolojiyi kullanacağı açıklandı.

    Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Daha fazla detay çıktıkça sizlere aktaracağız.



    Kaynakça https://www.gematsu.com/2021/04/perfect-world-games-announces-persona-5-mobile-game-code-name-x https://www.pocketgamer.com/articles/086359/a-new-persona-game-is-in-development-for-mobile-devices/
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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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