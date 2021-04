Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Haegin'in yaptığı sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı"

Play Together, her yaştan oyuncunya hitap eden arcade tabanlı bir sosyal ağ oyunu. Oyun, Kaia Adası isimli bir açık dünyada geçiyor. Oyunun içerisinde birbirinden farklı mini oyunların dışında ayrıca özelleştirmeler insanlarla sosyalleşmenizi sağlayan ögeler bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Size "Hayır" demeyi öğretmeyi amaçlayan komedi oyunu Say No! More, iOS için yayınlandı