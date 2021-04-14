Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Haegin'in yaptığı sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı"

Play Together, her yaştan oyuncunya hitap eden arcade tabanlı bir sosyal ağ oyunu. Oyun, Kaia Adası isimli bir açık dünyada geçiyor. Oyunun içerisinde birbirinden farklı mini oyunların dışında ayrıca özelleştirmeler insanlarla sosyalleşmenizi sağlayan ögeler bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Size "Hayır" demeyi öğretmeyi amaçlayan komedi oyunu Say No! More, iOS için yayınlandı

Oyunda günlük hayatın farklı yönlerini tecrübe edebilir, dünyanın heryerinden gelen diğer insanlarla arkadaş olabilirsiniz. Oyun bir anlamda da bir hayat simülatörü gibi diyebiliriz.

Play Together şu anda iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play'de ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Ancak oyunda uygulama içi ödeme olduğunu hatırlatalım. Mağaza sayfalarına ve fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Play Togethe‪r‬ HAEGIN Co.,Ltd. Oyunlar Ücretsiz 1.5 GB

Play Together Haegin Co., Ltd. Klasik Ücretsiz 73M

https://www.pocketgamer.com/articles/086342/play-together-haegins-casual-social-game-is-now-available-for-ios-and-android/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.