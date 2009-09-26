Sharkoon'dan IDE destekli yeni sabit disk istasyonu; QuickPort Combo

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Komponent üreticisi Sharkoon yeni sabit disk istasyonları hazırlamaya devam ediyor. Firma tarafından duyurus yapılan QuickPort Combo isimli yeni istasyon özellikle IDE bağlantısıyla öne çıkmayı başarıyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki SATA sürücülerle kullanılabilen yeni istasyon üzerinde USB 2.0 ve IDE konnektörlerine yer verilirken, IDE üzerinden çalışabilmek için üründe 4-pin MOLEX portu da bulunuyor.

Ekim ayında satışa sunulacağı bildirilen Sharkoon Quickport Combo'nun 30 Avro'luk etiket fiyatına sahip olacak açıklandı.