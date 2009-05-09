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Sharp yeni hazırladığı Aquos TV raflarını satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp yeni hazırladığı Aquos TV raflarını satışa sunuyor
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Japonya merkezli elektronik devlerinden Sharp, Aquos serisi televizyonları için iki yeni raf hazırladı. Firmanın AN-AR510 ve AN-AR410 kod adlarını taşıyan yeni raflar ile özellikle ev-eğlence sistemlerinin hedeflendiği belirtiliyor. Tasarımlarıyla dikkat çeken ve kolayca yer değiştirebilmek için tekerlekli ayaklarla desteklenen yeni raflar, 3.1 kanal çevresel ses desteği sunduğu, ayrıca 485W çıkış gücü sağlayabilen ve 3x HDMI konnektörüyle 2 adet dijital girişe sahip özel bir amplifikatörle geliyor.

Hızlı ve etkin kullanım için uzaktan kumanda ile desteklenen yeni televizyon rafları, DVD ve Blu-Ray diskler ile kitap veya dergiler için değerlendirilebilecek çok amaçlı bölmelere de sahip. Yeni rafların öodeline göre sırasıyla 42" - 52" (AN-AR510) ve 37" - 42" (AN-AR410) boyutlarındaki LCD televizyonlarla kullanılabildiği belirtiliyor. Yeni rafların 10 Haziran'dan itibaren ilk olarak Japonya'da yine modeline göre sırasıyla 1000$ ve 900$'lık fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.


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toonjai 10 yıl
@groll
bence marangozluğu da becerememiş:)
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necmi42 10 yıl
o kadar paraya lcd alırım.
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sertacaygun 10 yıl
DonanımHaber yakında yatakodası takımları da tanıtacak galiba...
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01Mrt 10 yıl
Değişik olmuş ama pahalı olmuş...
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dedektif 10 yıl
Japonlar bedava satışa sunsa, Enplus 4 bin lira fiyat çeker Türkiye'de.
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