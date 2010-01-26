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Shazam Encore, BlackBerry için kullanıma sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
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4
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini merak edenlerin imdadına yetişen Shazam uygulaması 2009 ilkbaharında BlackBerry kullanıcıları için sunulmuştu. Böylece şarkının 15-20 saniyelik bölümünü uygulamaya dinleterek şarkı hakkındaki bilgilere ulaşılabilmesinin yanısıra şarkılar satın da alınabiliyordu. Bir süre önce iPhone için sunulan Shazam'ın yeni sürümü Encore'dan nihayet BlackBerry kullanıcıları da faydalanabilecek.

Encore sürümü biraz daha iyi performans, şarkı önerileri kısmı ve sınırsız şarkı hakkında bilgi alma vaat ediyor. Ancak sınırsız şarkı hakkında bilgi edinmek için 4.99$'ı gözden çıkarmak gerekiyor. Bedava olan sürümde ayda sadece 5 tane şarkı kısıtı bulunduğunu hatırlatalım.

Uygulama ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın


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gun 9 yıl
Toplam 5 milyon şarkı arasından seçiyormuş.
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grafiker 9 yıl
neler bulduğunu bir görseniz sagopa dan tutun da müslüm gürsese kadar hertürlü parçayı buluyo namussuz :)
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ugacomtr 9 yıl
lg telefon reklamindaki calan parca cok hos acaba bunu bulur mu? :)
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talh4wk 9 yıl
Böylece şarkının 15-20 saniyelik bölümünü uygulamaya dinleterek

vaybe.. :D
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