Uzaktan iletişim cihazları patlatılabilir mi? Lübnan’da görülmemiş siber saldırı, binlerce kişi yaralandı

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi bağlantılı cihazların uzaktan kontrol edilebildiği bugün bilinen bir gerçek ancak uzaktan patlatılabilmesi bugüne kadar duymadığımız bir konuydu. Lübnan’da teknoloji cehennemi diyebileceğimiz bir gün yaşandı.

Patlayan çağrı cihazları

Gündüz saatlerinde gelen bilgilere göre Lübnan’da pek çok bölgede çağrı cihazları adeta bomba gibi patladı. Hizbullah militanlarına ait olduğu belirtilen çağrı cihazlarının siber saldırı sonucu kullanıcıların elinde veya cebinde patladığı pek çok güvenlik kamerası kaydı ile gözler önüne serildi.

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Ardı ardına yaşanan patlamalarda 2500’den fazla kişinin yaralandığı ve 8 kişinin de öldüğü belirtiliyor. Yetkililer ülke genelinde Motorola markalı çağrı cihazlarından uzak durulması gerektiği konusunda duyurular yapıyor.

İddialar İsrail’in bu çağrı cihazlarına sızarak yığın çağrılar gönderdiği ve aşırı ısınmasına neden olarak patlattığı yönünde. Asıl soru ise İsrail’in Hizbullah militanlarının numaralarına nasıl eriştiği. Eğer iddialar doğruysa bağlantılı cihazlarımızın her an patlamayacağının bir garantisi yok.

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Siber Güvenlik Haberleri

Siber saldırı ile çağrı cihazları patlatıldı