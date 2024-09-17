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    Anlık Bildirim

    Uzaktan iletişim cihazları patlatılabilir mi? Lübnan’da görülmemiş siber saldırı, binlerce kişi yaralandı

    Lübnan’da Hizbullah militanlarına ait olduğu belirtilen binlerce çağrı cihazı bomba gibi patladı. Patlamanın olduğu yerler cehenneme dönerken mobil cihaz sahiplerinde büyük bir endişe başladı.
    Çağrı cihazı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi bağlantılı cihazların uzaktan kontrol edilebildiği bugün bilinen bir gerçek ancak uzaktan patlatılabilmesi bugüne kadar duymadığımız bir konuydu. Lübnan’da teknoloji cehennemi diyebileceğimiz bir gün yaşandı.

    Patlayan çağrı cihazları

    Gündüz saatlerinde gelen bilgilere göre Lübnan’da pek çok bölgede çağrı cihazları adeta bomba gibi patladı. Hizbullah militanlarına ait olduğu belirtilen çağrı cihazlarının siber saldırı sonucu  kullanıcıların elinde veya cebinde patladığı pek çok güvenlik kamerası kaydı ile gözler önüne serildi.

    Ardı ardına yaşanan patlamalarda 2500’den fazla kişinin yaralandığı ve 8 kişinin de öldüğü belirtiliyor. Yetkililer ülke genelinde Motorola markalı çağrı cihazlarından uzak durulması gerektiği konusunda duyurular yapıyor.

    İddialar İsrail’in bu çağrı cihazlarına sızarak yığın çağrılar gönderdiği ve aşırı ısınmasına neden olarak patlattığı yönünde. Asıl soru ise İsrail’in Hizbullah militanlarının numaralarına nasıl eriştiği. Eğer iddialar doğruysa bağlantılı cihazlarımızın her an patlamayacağının bir garantisi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    HABERİN ETİKETLERİ
    İsrail lübnan siber saldırı, Teknoloji Haberleri ve Internet
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