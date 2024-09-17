Uzaktan iletişim cihazları patlatılabilir mi? Lübnan’da görülmemiş siber saldırı, binlerce kişi yaralandı

Patlayan çağrı cihazları
Gündüz saatlerinde gelen bilgilere göre Lübnan’da pek çok bölgede çağrı cihazları adeta bomba gibi patladı. Hizbullah militanlarına ait olduğu belirtilen çağrı cihazlarının siber saldırı sonucu kullanıcıların elinde veya cebinde patladığı pek çok güvenlik kamerası kaydı ile gözler önüne serildi.
Ardı ardına yaşanan patlamalarda 2500’den fazla kişinin yaralandığı ve 8 kişinin de öldüğü belirtiliyor. Yetkililer ülke genelinde Motorola markalı çağrı cihazlarından uzak durulması gerektiği konusunda duyurular yapıyor.
İddialar İsrail’in bu çağrı cihazlarına sızarak yığın çağrılar gönderdiği ve aşırı ısınmasına neden olarak patlattığı yönünde. Asıl soru ise İsrail’in Hizbullah militanlarının numaralarına nasıl eriştiği. Eğer iddialar doğruysa bağlantılı cihazlarımızın her an patlamayacağının bir garantisi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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