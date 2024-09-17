Intel’e hayat öpücüğü: Dev anlaşma ile Amazon için özel çip üretilecek

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Tam Boyutta Gör Intel, tarihinin en kötü döneminden kurtulmak için radikal önlemler alıyor. Firma, çip üretim işini daha bağımsız bir yan kuruluş haline getireceğini açıklarken aynı zamanda önemli bir iş aldığını da duyurdu. Firma, Amazon ile çip üretim konusunda ortaklık kurduğunu açıklarken aynı zamanda işten çıkarmaların devam ettiğini, çip üretim işinin yan kuruluş haline dönüştürüleceği de açıkladı.

Intel 18A için dev müşteri bulundu

Intel ve Amazon Web Services (AWS), çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir iş birliği çerçevesinde stratejik ortaklık kurduklarını bildirdi. Bu yeni iş birliği kapsamında Intel, AWS’nin ihtiyaç duyduğu özel yapay zeka çiplerini Intel'in en gelişmiş süreç teknolojisi olan Intel 18A üzerinde üretecek. Ayrıca Intel, AWS için özel bir Xeon 6 çipini Intel 3 teknolojisi ile geliştirecek. Bu duyurunun ardından Intel’in hisseleri yüzde 8 yükseldi.

Tam Boyutta Gör Amazon'un AWS bulut bilişim bölümü, veri merkezlerinde kullanılmak üzere halihazırda çeşitli çipler tasarlıyor. Şimdi bu tasarımların en az birisi için Intel'i görevlendirdi. Intel, müşterileri için mevcut olan en gelişmiş süreç teknolojisi olan 18A’yı (1.8nm) kullanarak bu çipleri üretecek. Intel ayrıca Amazon'dan şirketin gelecek 18AP ve 14A üretim süreçlerinde de ek tasarımlar yapmasını beklediğini söyledi.

Intel’in kurtuluş planı: Çip üretim bölümü neşter yiyor 3 sa. önce eklendi

Intel CEO'su Pat Gelsinger, “AWS ile uzun süredir devam eden ilişkimizin bu şekilde genişletilmesi, süreç teknolojimizin gücünü yansıtıyor ve müşteri iş yükleri için farklılaştırılmış çözümler sunuyor. Intel'in çip tasarımı ve üretim yetenekleri, AWS'nin kapsamlı ve geniş çapta benimsenen bulut, yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetleriyle birleştiğinde, ortak ekosistemimizde inovasyonu ortaya çıkaracak ve her iki işletmenin de büyümesini ve sürdürülebilir bir yerel yapay zeka tedarik zincirini destekleyecektir.” konu hakkında bu ifadeleri kullandı.

AWS CEO'su Matt Garman ise “AWS olarak müşterilerimize en güçlü ve yenilikçi bulut altyapısını sunmaya kararlıyız” dedi.

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Intel, dev anlaşma kapsamında Amazon için özel çip üretecek