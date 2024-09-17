Intel’e hayat öpücüğü: Dev anlaşma ile Amazon için özel çip üretilecek

Intel 18A için dev müşteri bulundu
Intel ve Amazon Web Services (AWS), çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir iş birliği çerçevesinde stratejik ortaklık kurduklarını bildirdi. Bu yeni iş birliği kapsamında Intel, AWS’nin ihtiyaç duyduğu özel yapay zeka çiplerini Intel'in en gelişmiş süreç teknolojisi olan Intel 18A üzerinde üretecek. Ayrıca Intel, AWS için özel bir Xeon 6 çipini Intel 3 teknolojisi ile geliştirecek. Bu duyurunun ardından Intel’in hisseleri yüzde 8 yükseldi.
Intel CEO'su Pat Gelsinger, “AWS ile uzun süredir devam eden ilişkimizin bu şekilde genişletilmesi, süreç teknolojimizin gücünü yansıtıyor ve müşteri iş yükleri için farklılaştırılmış çözümler sunuyor. Intel'in çip tasarımı ve üretim yetenekleri, AWS'nin kapsamlı ve geniş çapta benimsenen bulut, yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetleriyle birleştiğinde, ortak ekosistemimizde inovasyonu ortaya çıkaracak ve her iki işletmenin de büyümesini ve sürdürülebilir bir yerel yapay zeka tedarik zincirini destekleyecektir.” konu hakkında bu ifadeleri kullandı.
AWS CEO'su Matt Garman ise “AWS olarak müşterilerimize en güçlü ve yenilikçi bulut altyapısını sunmaya kararlıyız” dedi.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/intel-aws-expand-strategic-collaboration-chip-manufacturing-2024-09-16/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-strategic-collaboration.html#gs.fa77r0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...