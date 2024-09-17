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    Anlık Bildirim

    Intel’e hayat öpücüğü: Dev anlaşma ile Amazon için özel çip üretilecek

    Intel, geleceğini güvence altına almak için keskin önlemler aldığını duyurdu. Firma bu olumsuz duyuruların yanı sıra Amazon’un bulut bilişimi birimi için özel çipler üreteceğini açıkladı.
    Intel, dev anlaşma kapsamında Amazon için özel çip üretecek Tam Boyutta Gör
    Intel, tarihinin en kötü döneminden kurtulmak için radikal önlemler alıyor. Firma, çip üretim işini daha bağımsız bir yan kuruluş haline getireceğini açıklarken aynı zamanda önemli bir iş aldığını da duyurdu. Firma, Amazon ile çip üretim konusunda ortaklık kurduğunu açıklarken aynı zamanda işten çıkarmaların devam ettiğini, çip üretim işinin yan kuruluş haline dönüştürüleceği de açıkladı.

    Intel 18A için dev müşteri bulundu

    Intel ve Amazon Web Services (AWS), çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir iş birliği çerçevesinde stratejik ortaklık kurduklarını bildirdi. Bu yeni iş birliği kapsamında Intel, AWS’nin ihtiyaç duyduğu özel yapay zeka çiplerini Intel'in en gelişmiş süreç teknolojisi olan Intel 18A üzerinde üretecek. Ayrıca Intel, AWS için özel bir Xeon 6 çipini Intel 3 teknolojisi ile geliştirecek. Bu duyurunun ardından Intel’in hisseleri yüzde 8 yükseldi.

    Intel, dev anlaşma kapsamında Amazon için özel çip üretecek Tam Boyutta Gör
    Amazon'un AWS bulut bilişim bölümü, veri merkezlerinde kullanılmak üzere halihazırda çeşitli çipler tasarlıyor. Şimdi bu tasarımların en az birisi için Intel'i görevlendirdi. Intel, müşterileri için mevcut olan en gelişmiş süreç teknolojisi olan 18A’yı (1.8nm) kullanarak bu çipleri üretecek. Intel ayrıca Amazon'dan şirketin gelecek 18AP ve 14A üretim süreçlerinde de ek tasarımlar yapmasını beklediğini söyledi.

    Intel CEO'su Pat Gelsinger, “AWS ile uzun süredir devam eden ilişkimizin bu şekilde genişletilmesi, süreç teknolojimizin gücünü yansıtıyor ve müşteri iş yükleri için farklılaştırılmış çözümler sunuyor. Intel'in çip tasarımı ve üretim yetenekleri, AWS'nin kapsamlı ve geniş çapta benimsenen bulut, yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetleriyle birleştiğinde, ortak ekosistemimizde inovasyonu ortaya çıkaracak ve her iki işletmenin de büyümesini ve sürdürülebilir bir yerel yapay zeka tedarik zincirini destekleyecektir.” konu hakkında bu ifadeleri kullandı.

    AWS CEO'su Matt Garman ise “AWS olarak müşterilerimize en güçlü ve yenilikçi bulut altyapısını sunmaya kararlıyız” dedi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/intel-aws-expand-strategic-collaboration-chip-manufacturing-2024-09-16/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-strategic-collaboration.html#gs.fa77r0
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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