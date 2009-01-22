Silicon Power hazırladığı iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kitini duyurdu

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Intel'in geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde 3 kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne sahip Core i7 işlemcilerini duyurmasıyla birlikte bellek dünyasında yeni bir segmentin oluştuğunu söyleyebilmek mümkün. Zira Intel'in bu adımını takiben pek çok üretici, 3 kanal uyumlu DDR3 bellek kitlerini duyurmaya başladı. Son olarak Tayvan merkezli Silicon Power firması da iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladığını açıkladı.

Firmanın duyurusunu yaptığı yeni bellek kitleri Core i7 işlemcilerle X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırladı. Hem 3GB hem de 6GB'lık varyasyonları olan yeni kitlerden biri 7-7-7-20 zamanlamalarıyla 1066MHz'de (PC-8500), diğeri ise 9-9-9-24 zamanlamalarıyla 1333MHz'de (PC-10700) görev yapıyor. Çalışma gerilimleri 1.5v olarak belirlenen bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile geldiği belirtilirken fiyatları ise açıklanmadı.