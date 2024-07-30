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    SK Hynix, endüstrinin en iyi GDDR7 belleklerini tanıttı: Yüzde 60 hız artışı!

    SK Hynix, endüstrinin en iyisi olarak tanımladığı GDDR7 belleklerini duyurdu. Yeni GDDR7 bellekler hız tarafında yüzde 60, enerji verimliliği noktasında ise yüzde 50 iyileştirme vadediyor.
    SK Hynix, endüstrinin en iyi GDDR7 belleklerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    GDDR7 bellekler 2025 itibariyle hayatımıza girecek. Bu bağlamda önde gelen üreticilerden birisi olan SK Hynix, endüstrinin en iyisi olarak tanımladığı GDDR7 belleklerini duyurdu. Firma, yeni belleklerin önceki nesle göre yüzde 60 daha hızlı ve yüzde 50 daha enerji verimli olduğunu söylüyor.

    SK Hynix, GDDR7 bellekleri duyurdu

    Güney Koreli şirket SK Hynix, GDDR7'nin geliştirilmesinin yapay zeka alanındaki küresel müşterilerin hem grafik işleme için özel performansı hem de yüksek hızı karşılayan DRAM ürününe olan ilgisinin artmasıyla gerçekleştiğini belirtirken yeni belleklerin seri üretimine 2024’ün üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül) başlayacağını açıkladı.

    SK Hynix, endüstrinin en iyi GDDR7 belleklerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise SK Hynix’in GDDR7 bellekleri önceki nesle göre yüzde 60'lık bir iyileşme ile 32 Gbps çalışma hızıyla geliyor ve hız, koşullara bağlı olarak 40 Gbps'ye kadar çıkabiliyor. Üst düzey ekran kartlarına entegre edildiklerinde ise ürün, saniyede 1,5 TB'tan fazla, yani 300 Full-HD filme (her biri 5 GB) eşdeğer veriyi bir saniyede işleyebiliyor.

    SK hynix ayrıca, verilerin ultra hızlı işlenmesinin bir sonucu olarak ısı sorununu ele alan yeni paketleme teknolojisini benimseyerek önceki nesle kıyasla enerji verimliliğini yüzde 50'den fazla artırdığını söylüyor. Ayrıca ısıyı dağıtan alt tabakaların katman sayısını dörtten altıya çıkarırken, ürünün boyutunu değiştirmeden termal direnci önceki nesle kıyasla yüzde 74 oranında azaltmak amacıyla ambalaj malzemesi için EMC uyguladığının altı çiziliyor. SK hynix, yeni GDDR7 belleklerin üst seviye ekran kartlarında, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve otonom sürüş gibi alanlarda benimsemesini bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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