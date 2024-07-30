SK Hynix, endüstrinin en iyi GDDR7 belleklerini tanıttı: Yüzde 60 hız artışı!

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Tam Boyutta Gör GDDR7 bellekler 2025 itibariyle hayatımıza girecek. Bu bağlamda önde gelen üreticilerden birisi olan SK Hynix, endüstrinin en iyisi olarak tanımladığı GDDR7 belleklerini duyurdu. Firma, yeni belleklerin önceki nesle göre yüzde 60 daha hızlı ve yüzde 50 daha enerji verimli olduğunu söylüyor.

SK Hynix, GDDR7 bellekleri duyurdu

Güney Koreli şirket SK Hynix, GDDR7'nin geliştirilmesinin yapay zeka alanındaki küresel müşterilerin hem grafik işleme için özel performansı hem de yüksek hızı karşılayan DRAM ürününe olan ilgisinin artmasıyla gerçekleştiğini belirtirken yeni belleklerin seri üretimine 2024’ün üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül) başlayacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise SK Hynix’in GDDR7 bellekleri önceki nesle göre yüzde 60'lık bir iyileşme ile 32 Gbps çalışma hızıyla geliyor ve hız, koşullara bağlı olarak 40 Gbps'ye kadar çıkabiliyor. Üst düzey ekran kartlarına entegre edildiklerinde ise ürün, saniyede 1,5 TB'tan fazla, yani 300 Full-HD filme (her biri 5 GB) eşdeğer veriyi bir saniyede işleyebiliyor.

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SK hynix ayrıca, verilerin ultra hızlı işlenmesinin bir sonucu olarak ısı sorununu ele alan yeni paketleme teknolojisini benimseyerek önceki nesle kıyasla enerji verimliliğini yüzde 50'den fazla artırdığını söylüyor. Ayrıca ısıyı dağıtan alt tabakaların katman sayısını dörtten altıya çıkarırken, ürünün boyutunu değiştirmeden termal direnci önceki nesle kıyasla yüzde 74 oranında azaltmak amacıyla ambalaj malzemesi için EMC uyguladığının altı çiziliyor. SK hynix, yeni GDDR7 belleklerin üst seviye ekran kartlarında, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve otonom sürüş gibi alanlarda benimsemesini bekliyor.

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SK Hynix, endüstrinin en iyi GDDR7 belleklerini tanıttı