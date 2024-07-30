SK Hynix, endüstrinin en iyi GDDR7 belleklerini tanıttı: Yüzde 60 hız artışı!

SK Hynix, GDDR7 bellekleri duyurdu
Güney Koreli şirket SK Hynix, GDDR7'nin geliştirilmesinin yapay zeka alanındaki küresel müşterilerin hem grafik işleme için özel performansı hem de yüksek hızı karşılayan DRAM ürününe olan ilgisinin artmasıyla gerçekleştiğini belirtirken yeni belleklerin seri üretimine 2024’ün üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül) başlayacağını açıkladı.
SK hynix ayrıca, verilerin ultra hızlı işlenmesinin bir sonucu olarak ısı sorununu ele alan yeni paketleme teknolojisini benimseyerek önceki nesle kıyasla enerji verimliliğini yüzde 50'den fazla artırdığını söylüyor. Ayrıca ısıyı dağıtan alt tabakaların katman sayısını dörtten altıya çıkarırken, ürünün boyutunu değiştirmeden termal direnci önceki nesle kıyasla yüzde 74 oranında azaltmak amacıyla ambalaj malzemesi için EMC uyguladığının altı çiziliyor. SK hynix, yeni GDDR7 belleklerin üst seviye ekran kartlarında, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve otonom sürüş gibi alanlarda benimsemesini bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.