Silicon Power, soğutucu tasarımıyla dikkat çeken Xpower bellek kitlerini duyurdu

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Yıl sonuna doğru bellek pazarının çok büyük bir kısmını DDR3 çözümlerin oluşturması tahmin edilirken, firmalar arka arkaya duyurdukları yeni modellerle bu öngörünün en büyük destekçisi durumundalar. Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power yaptığı açıklama ile performans tutkunları için hazırladığı Xpower serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu.

Özel tasarımlı yeni soğutucu sayesinde standart bellek çözümlerine göre hem bekleme durumunda hem de yük altında daha serin çalıştığı belirtilen yeni bellek kitleri, modeline göre 1600MHz ile 2133MHz'de aralığında çalışıyor ve yine modeline göre CL8 veya CL9 zamanlamalarıyla geliyorlar. 1.65v geriliminde çalışan bellek kitlerinde yüksek stabilite için 8 katmanlı baskılı devre kullanılıyor.

İstenmeyen sinyal yansımalarını azaltmak ve en yüksek frekans değerlerini sağlamak için on-DIE Termination teknolojisini destekleyen ve FBGA DRAM yongalarını kullanan Xpower serisi yeni bellek kitleri, çift kanal destekli platformlar için 4GB (2x 2GB) ve üç kanal destekli platformlar içinse 6GB (3x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ve ömür boyu garanti ile satışa sunulacaklar.

Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen Xpower serisi DDR3 bellek kitleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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