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Silicon Power'dan Full HD kameralar için SHDC bellek kartları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,8b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, video tutkunları için hazırladığı yeni nesil SDHC bellek kartlarını duyurdu. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen, Full HD uyumlu kameralar için hazırlanan Video HD serisi bellek kartları, SD 2.0 standardıyla uyumlular.

Class 6 performans derecelendirmesiyle saniyede 6MB dosya transfer hızı sunan bellek kartları, modeline göre 4GB ile 32GB arasında kapasite seçenekleri sunuyor. CPRM ile içerik koruma özelliğine ve ECC hata doğrulama özelliğine sahip olan kartlar, ömür boyu garantiyle geliyorlar.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Video HD serisi SDHC bellek kartları için herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.


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