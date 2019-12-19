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    SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu

    Tayvan merkezli donanım üreticisi SilverStone PSU ürün gamına eklediği yeni çözümüyle bütçeye oynarken yüksek performans bekleyen kullanıcıları da hedef alıyor.
    3 sa.
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    Güç Kaynağı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    İşlemci soğutucusundan kasaya kadar bir çok bilgisayar bileşeni üreten Tayvanlı SilverStone yeni PSU’suyla bütçeyi zorlamazken güvenilirlik konusunda da sistem toplayacakların gönlünü kazanmayı amaçlıyor.

    12v kanalında tek hat üzerinden toplamda696 watt güç sağlayabilen PSU 80 Plus Gold sertifikasıyla da %20’den %100’e kadar yükselen yük altında %87-90 arasında verimlilik gösteriyor. 3.3v ve 5v kanallarından toplamda 100 watt çıkış verebilen ünite 40 dereceye kadar operasyon sıcaklığına sahip. SilverStone’un yeni çözümü bu haliyle Antec HCG Gold ve Cooler Master MWE Gold’un karşına konumlandırılmış.

    SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu
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    Sessiz fanıyla da memnun edecek

    OCP, OPP, OVP, SCP, UVP ve OTP korumalarıyla sisteminizi içiniz rahat bir şekilde emanet edebileceğinizin güvencesini veren PSU’nun 135 mm’lik fanı ise %60 yük durumuna kadar 18 dBA ses düzeyinde çalışıyor.

    SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "DRAM piyasasından kötü haber"

    Son olarak 1.5 kilogram ağırlığında 150 mm (G) x 86 mm (Y) x 165 mm (D) ölçütlerindeki tamamen modüler formatta tasarlanan güç ünitesinin önümüzdeki ocak ayında 130$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "Team'den yeni DDR-3: Xtreem DDR3-1600 CL7"



    https://www.techpowerup.com/262153/silverstone-unveils-essential-series-et700-psu#g262153-1 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 sa.
    Kaç tane koruması varmış öyle... demek ki bunu kullanırsak, eve gelen şebeke kablosuna yıldırım düşse 10 bin USD'lik sistemimize bir şey olmayacak öyle mi?
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    melikulupinar 1 sa.
    Fena görünmüyor yeni sistem alacaklar için. Özellikle 120 mm fanı neredeyse zorla dayattıkları günümüzde 135 mm fan iyi olmuş. Voltaj-akım değerleri de iyi.

    Gerçi benim 10 yılı bulan 750 watt Thermaltake Toughpower Qfan Bronze+ (%87) ölmemekte direniyor bakalım.
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