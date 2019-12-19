SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu

İşlemci soğutucusundan kasaya kadar bir çok bilgisayar bileşeni üreten Tayvanlı SilverStone yeni PSU’suyla bütçeyi zorlamazken güvenilirlik konusunda da sistem toplayacakların gönlünü kazanmayı amaçlıyor.

12v kanalında tek hat üzerinden toplamda696 watt güç sağlayabilen PSU 80 Plus Gold sertifikasıyla da %20’den %100’e kadar yükselen yük altında %87-90 arasında verimlilik gösteriyor. 3.3v ve 5v kanallarından toplamda 100 watt çıkış verebilen ünite 40 dereceye kadar operasyon sıcaklığına sahip. SilverStone’un yeni çözümü bu haliyle Antec HCG Gold ve Cooler Master MWE Gold’un karşına konumlandırılmış.

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Sessiz fanıyla da memnun edecek

OCP, OPP, OVP, SCP, UVP ve OTP korumalarıyla sisteminizi içiniz rahat bir şekilde emanet edebileceğinizin güvencesini veren PSU’nun 135 mm’lik fanı ise %60 yük durumuna kadar 18 dBA ses düzeyinde çalışıyor.

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Ayrıca Bkz. "DRAM piyasasından kötü haber"

Son olarak 1.5 kilogram ağırlığında 150 mm (G) x 86 mm (Y) x 165 mm (D) ölçütlerindeki tamamen modüler formatta tasarlanan güç ünitesinin önümüzdeki ocak ayında 130$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "Team'den yeni DDR-3: Xtreem DDR3-1600 CL7"

https://www.techpowerup.com/262153/silverstone-unveils-essential-series-et700-psu#g262153-1