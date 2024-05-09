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    Sineklerin uçuşundaki gizemi çözmek için, araştırmacılar video oyunu atmosferi yarattı

    Araştırmacılar, sineklerin karmaşık ve gizemli kanat yapısının gizemini araştırmak için, meyve sineğinin kas ve kanat hareketini aynı anda kaydedebilen karmaşık bir deney tasarladı.
    Sineklerin uçuşunu kaydetmek için video oyunu atmosferi yaratıldı Tam Boyutta Gör
    Sinek kanatları, yüz milyonlarca yıl önce, karmaşık bir menteşe yapısıyla vücuda bağlanan yeni bir yapı olarak evrimleşti. Çok küçük kas hareketlerini uçuşa dönüştürebilen bu yapı, biyologlar için evrimsel bir gizem olmaya devam ediyor.

    Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)'te böcek uçuşu üzerine çalışan araştırmacı ve biyomühendislik ve havacılık profesörü Michael Dickinson, böceklerin kanat menteşesini, yaşamın evriminde gerçekleşen en önemli ve en muhteşem yapılardan biri olarak nitelendiriyor.

    Kanat menteşesini kontrol etmede her bir kasın oynadığı rolü daha iyi anlamak için Dickinson ve arkadaşları, meyve sineğinin kas hareketini ve bunun sonucunda ortaya çıkan kanat hareketini aynı anda kaydedecek bir deney tasarladı. Kanat menteşesinin kendisi gibi deney düzeneği de karmaşık olarak tasarlandı. Araştırmacılar, böceği hareket halinde tutarken, sineğin 12 minik kanat kasının tamamına ilişkin yüksek hassasiyetli verileri ve üç boyutlu kanat hareketi desenlerini kaydetmeyi başardı. Dickinson, "Bütün bunları aynı anda yapmak çok büyük miktarda mühendislik gerektiriyordu" diyor.

    Panoramik LED ekranlarla sineğin uçuşu kontrol edildi

    Sinek, çevresel işaretleri simüle etmek için bir dizi panoramik LED ekranla sarıldı. Dickinson, bu işaretlerin sinek için etkili bir "video oyunu" atmosferi yarattığını ve sineğin uçuş düzenini değiştirmesine neden olduğunu söylüyor. Panoramik ekran, sineğin sola, sağa, yukarı veya aşağı uçmasını, ayrıca hızlanmasını veya yavaşlamasını sağlayacak şekilde değişebiliyor.

    Sineklerin uçuşunu kaydetmek için video oyunu atmosferi yaratıldı Tam Boyutta Gör

    Sinekler saniyede 200 ışık titreşimini yakalayabiliyor

    Dickinson, LED panellerin sinek deneylerinde sıklıkla kullanıldığını, çünkü böceklerin gezegendeki en hızlı görsel sistemlere sahip olduğunu ve ışık titreşimlerini saniyede yaklaşık 200 defaya kadar ayırt edebildiğini söylüyor. Karşılaştırmak gerekirse, çoğu video saniyede 24 kare hızında çekiliyor. Dickinson, sineklerin bu videoları slayt gösterisi gibi görebileceğini belirtiyor.

    Sineklerin kas hareketlerini kaydetmek için ise genetik mühendisliğinden faydalanıldı, böylece kaslar, aktif olduğunda parlayacak şekilde ayarlandı. Bir mikroskop, floresan eklenmiş kasları uyarmak için belirli bir dalga boyundaki ışığı sinek üzerine yansıtacak ve ardından uyarılan kaslardan yayılan ışığı kaydedecek şekilde tasarlandı.

    Sineklerin uçuşunu kaydetmek için video oyunu atmosferi yaratıldı Tam Boyutta Gör

    15.000 fps'lik üç kamerayla kanat hareketleri kaydedildi

    Bu arada, kanat hareketi, saniyede 15.000 kare kaydebilen üç yüksek hızlı kamerayla yakalandı. Böceğin uçuşunda önemli değişikliklere neden olabilecek kas hareketlerindeki küçük değişiklikleri yakalamak için kameraların aynı zamanda yüksek uzaysal çözünürlükte çalışması gerekiyordu. Son derece kısa pozlama süresi nedeniyle, kameraların görüntü üretmek için çok fazla ışığa ihtiyaç duyuldu. Araştırmacılar, görüntü çekerken böceklerin körleşmesini önlemek için kızılötesi kameralar kullandı.

    Son olarak düzeneğe, her kanat çırpışının boyutu hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan üçüncü bir kamera yerleştirildi. Böylece, LED simülasyonunun sineğin uçuşuna verdiği tepkinin yönlendirilebilmesi sağlandı.

    Deneyde, eğitim ve test veri kümesine bölünmüş 72.000 kanat atışını kapsayan terabaytlarca veri toplandı. Eğitim verileri daha sonra, kas aktivitesine dayalı olarak kanat hareketini tahmin eden bir sinir ağı geliştirmek için kullanıldı. Dickinson, "Bu kas sisteminin yapabileceklerinin zenginliğini elde etmek için çok çeşitli uçuş modellerine ilişkin çok sayıda veriye ihtiyacımız vardı" diyor.

    Hayvanlarla çalışmak, deneyin geliştirilmesinde ek zorluklar ortaya çıkardı. Örneğin, ışıklar ve elektronik aletler ısı ürettiği için araştırmacılar odanın yeterince soğuk olduğundan emin olmak zorundaydı. Araştırmacılar, deneyde kullanılan meyve sineklerinin 25 °C'nin üzerindeki koşullarda uçma konusunda isteksiz olduğunu belirtiyor.

    Şu anda araştırmacılar, kasları görüntülemek için genetiği değiştirilebilen tek tür olan bu laboratuvar meyve sinekleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca, gelecekte sivrisineklerin kullanıldığı diğer deneylerle sonuçlarını karşılaştırmayı umuyorlar. İlerisi için ise, böceklerin kanatlarının ilkelerini kullanarak fiziksel yapılar tasarlamaya yönelik bir bilgisayar simülasyonu oluşturmayı planlıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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