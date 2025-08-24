Giriş
    Realme 15T, iPhone benzeri kamera tasarımıyla ortaya çıktı

    Realme, geçtiğimiz ay tanıttığı 15 serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Realme 15T isimli yeni modelin iPhone benzeri tasarıma sahip kamerası ve teknik özellikleri ortaya çıktı. 

    Realme 15T, iPhone benzeri kamera tasarımıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme, geçtiğimiz ay tanıttığı 15 serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Realme 15T isimli yeni modelin tasarımı ve teknik özellikleri X'de bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

    Realme 15T beklenen özellikleri

    Realme 15T, iPhone Pro modellerine benzeyen kamera tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Fakat bu üç kamera halkasından iki tanesi işlevsel durumda: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası yer alacak. Arka yüzey, mermer dokusunu andıran bir kaplama ile dikkat çekiyor.

    Realme 15T, iPhone benzeri kamera tasarımıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Telefon, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekranla gelecek ve 2200 nit parlaklık seviyesine ulaşabilecek. MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisiyle geleceği belirtilen Realme 15T, Android 15 tabanlı Realme UI 6 üzerinde çalışacak. Batarya kapasitesi, serideki diğer modelleri gibi iddialı olacak: 7000 mAh ve 80 W hızlı şarj desteği. Büyük bataryaya rağmen cihaz sadece 7,79 mm kalınlığında olacak.

    Realme 15T'nin Eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Kardeşlerinin aksine bu modelin sadece Çin'e özel olarak piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/08/23/realme-15t-leak-reveals-iphone-inspired-camera-design-and-a-huge-battery/ https://x.com/yabhishekhd/status/1959196809710260531 https://x.com/yabhishekhd/status/1959198249925161123
