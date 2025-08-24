Realme 15T, iPhone benzeri kamera tasarımıyla ortaya çıktı

Realme 15T beklenen özellikleri
Realme 15T, iPhone Pro modellerine benzeyen kamera tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Fakat bu üç kamera halkasından iki tanesi işlevsel durumda: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası yer alacak. Arka yüzey, mermer dokusunu andıran bir kaplama ile dikkat çekiyor.
Realme 15T'nin Eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Kardeşlerinin aksine bu modelin sadece Çin'e özel olarak piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/08/23/realme-15t-leak-reveals-iphone-inspired-camera-design-and-a-huge-battery/ https://x.com/yabhishekhd/status/1959196809710260531 https://x.com/yabhishekhd/status/1959198249925161123 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: