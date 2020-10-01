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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı

    “Hiçbir yere gitmeyen uçak” sloganı ile bilet satışı yapan ve yolcuları dolaştırıp aynı havaalanına indiren şirketlerden sonra bu kez Singapur Havayolları, bir A380'i restorana çevirmeye karar verdi.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı
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    Kovid-19 pandemisi nedeniyle ağır yara alan havayolu şirketleri, krizi fırsata çevirmek adına farklı yöntemler geliştiriyor. Hatırlanacağı üzere içlerinde Avustralyalı Qantas, Tayvan merkezli EVA ve Japon ANA gibi işletmecilerin olduğu şirketler, “Hiçbir yere gitmeyen uçak” sloganı ile bilet satmış ve kaldırdıkları uçakları yine aynı havaalanına indirerek insanların seyahat etme arzularını törpülemişti. Farklı bir uygulama haberi ise bu kez Singapur Havayolları’ndan (SIA) geldi.

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    Filosunda bulunan 19 adet A380-800 uçaktan birini restorana çevirme kararı alan şirket, salgın nedeniyle zaten uçmayan uçakta meraklı yolculara havayolu menüsü deneyimleme fırsatı sunacak. Dilimize “aristokrat yemek düzeni” şeklinde çevirebileceğimiz fine dining konseptinde hazırlanacak yemekler, Singapurlu şef Shermay Lee ve ekibinin ellerinden çıkacak.

    Konuklara, havayolu şirketinin oldukça beğenilen menüsünü uçmadan da tatma fırsatı sunacak uygulama, Airbus A-380’de bir akşam yemeği yemek isteyenler için farklı bir tecrübe olacak.

    Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı
    Tam Boyutta Gör

    Şirket, A380’de yemek uygulamasını cazip hale getirmek için bazı ayrıcalıkları da hayata geçirmeye karar vermiş. Buna göre sınırlı sayıda konuğa yemek öncesi uçak turu gibi faaliyetler düzenleyeceğini belirten SIA yetkilileri, rezervasyon yapanlara normal şartlarda uçak yolculuğunda dağıtılan eşantiyon çantası gibi ikramları da ücretsiz verecek. Müşteriler ise istedikleri sınıfta oturup yemeklerin tadına varabilecek. Bunun dışında konuklara yemek esnasında film izleme imkânı da sunacak olan SIA, rezervasyonların 12 Ekim itibariyle başlayacağını duyurdu.

    SIA yetkilileri, A380’de yer bulamayan müşterilerin de business ve first class yemeklerini tadabileceklerini, bunun için kısa bir süre içinde evlere servis uygulamasına başlanacağını belirtti.

    Bakalım, Singapur Havayollarının başlattığı bu uygulama diğer şirketler arasında da yaygınlaşacak mı?



    Kaynakça https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/10/01/singapore-airlines-drops-flights-to-nowhere-turns-a380-into-restaurant/ https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Singapore-Airlines-turns-A380-into-fine-dining-restaurant Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 3 hf. (düzenlendi)
    Hiç bir mantığı yok. Millet niye uçağa binmiyor korona bulaşır diye. Alt tarafı 1+2 saatlik yolculuk korona korkusu yüzünden uçuşları etkiledi evet. Şimdi uçmayan uçağa girip 2+3 saat yemek yiyerek korona korkuları mı atıyorlar yoksa yakalanamadıkları koronaya son şansı mı veriyorlar ben anlayamadım durumu.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf.
    F3 tuşu ile ara !
    aranılacak kelime ;;
    "salak" enter !!!
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    DH Specialist (Emre ) 3 hf.
    Çorlu-Tekirdağ yolunda var
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    Xit 3 hf. (düzenlendi)
    konyada var zaten...

    http://www.yenimeram.com.tr/konyada-ucak-restoran-kafe-hizmete-girdi-217188.htm
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    mcrew (kemal kemal) 3 hf.
    Çöp uçaklar.

    Büyük uçaklar ile az sefer tapmak yerine artık küçük uçaklar ile çok sefer yapmaya dönüyor tüm havayolu şirketleri.

    Thy zaten yıllardır bu sistemle çalışıyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 hf.
    Aklıma Almanya'ya gidecek deyip de İstanbul'a bırakılan Banker Bilo geliyor
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