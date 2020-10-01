Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı

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Kovid-19 pandemisi nedeniyle ağır yara alan havayolu şirketleri, krizi fırsata çevirmek adına farklı yöntemler geliştiriyor. Hatırlanacağı üzere içlerinde Avustralyalı Qantas, Tayvan merkezli EVA ve Japon ANA gibi işletmecilerin olduğu şirketler, “Hiçbir yere gitmeyen uçak” sloganı ile bilet satmış ve kaldırdıkları uçakları yine aynı havaalanına indirerek insanların seyahat etme arzularını törpülemişti. Farklı bir uygulama haberi ise bu kez Singapur Havayolları’ndan (SIA) geldi.

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Filosunda bulunan 19 adet A380-800 uçaktan birini restorana çevirme kararı alan şirket, salgın nedeniyle zaten uçmayan uçakta meraklı yolculara havayolu menüsü deneyimleme fırsatı sunacak. Dilimize “aristokrat yemek düzeni” şeklinde çevirebileceğimiz fine dining konseptinde hazırlanacak yemekler, Singapurlu şef Shermay Lee ve ekibinin ellerinden çıkacak.

Konuklara, havayolu şirketinin oldukça beğenilen menüsünü uçmadan da tatma fırsatı sunacak uygulama, Airbus A-380’de bir akşam yemeği yemek isteyenler için farklı bir tecrübe olacak.

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Şirket, A380’de yemek uygulamasını cazip hale getirmek için bazı ayrıcalıkları da hayata geçirmeye karar vermiş. Buna göre sınırlı sayıda konuğa yemek öncesi uçak turu gibi faaliyetler düzenleyeceğini belirten SIA yetkilileri, rezervasyon yapanlara normal şartlarda uçak yolculuğunda dağıtılan eşantiyon çantası gibi ikramları da ücretsiz verecek. Müşteriler ise istedikleri sınıfta oturup yemeklerin tadına varabilecek. Bunun dışında konuklara yemek esnasında film izleme imkânı da sunacak olan SIA, rezervasyonların 12 Ekim itibariyle başlayacağını duyurdu.

SIA yetkilileri, A380’de yer bulamayan müşterilerin de business ve first class yemeklerini tadabileceklerini, bunun için kısa bir süre içinde evlere servis uygulamasına başlanacağını belirtti.

Bakalım, Singapur Havayollarının başlattığı bu uygulama diğer şirketler arasında da yaygınlaşacak mı?

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