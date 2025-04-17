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    HÜRJET’ten yeni hız rekoru: 1.2 Mach hıza ulaşıldı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet uçak HÜRJET, kendi elinde tuttuğu Türk havacılık tarihi hız rekorunu kırarak 1.2 Mach hızına ulaştı.
    HÜRJET’ten yeni hız rekoru: 1.2 Mach hıza ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, kanat çırpmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğrum gerçekleştirdiği test uçuşunda ses hızının üzerinde uçarak Türk havacılık tarihinde hız rekorunu kırmıştı. Şimdi ise kendi rekorunu geliştiren HÜRJET, 1.2 Mach (1.482 km/saat) hıza ulaştı.

    HÜRJET’ten yeni rekor

    TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada “1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz” denildi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu: “HÜRJET’in süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil; Türkiye’nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır. Eğitimden taarruza, her görevde yerli ve millî çözümlerle gökyüzünde daha güçlüyüz. Bu başarı; cesaretle, inançla, ortak akılla yürüdüğümüz yolun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ’ı, projede emeği geçen tüm teknik ekipleri ve bu kritik süreci gökyüzünde başarıyla tamamlayan test pilotlarımızı yürekten kutluyorum.”

    HÜRJET'in teknik özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: F404-GE-102 ile 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 21 saat önce

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