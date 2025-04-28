Havacılıkta üstünlük Çin'e mi geçiyor? Çin'in süpersonik jeti Amerikalıları endişelendirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çin'in son dönemde teknoloji alanında yaptığı atılım, ABD ile arasındaki farkı hızla kapatmasını sağlarken, ABD'nin yıllardır sahip olduğu teknolojik üstünlüğü de sorgulatmaya başladı. Son dönemde daha ciddi şekilde dillendirilmeye başlanan bu denklik durumu, bugün artık pek çok alanda kendisini gösteriyor. Bu da Amerikalıları endişelendiriyor.

Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde havacılık sektöründe gördük. Çin'in süpersonik jet uçağı C949 için planlarını paylaşması, Amerikan havacılık sektöründe endişe yarattı. Çin'den gelen duyurunun ardından bir haber programına konuk olan Boom Supersonic CEO'su Blake Scholl, yaklaşan tehlike hakkında Amerikalıları uyardı.

Boom Supersonic CEO'su: ABD Süpersonik Yolcu Uçaklarına İzin Vermeli

Tam Boyutta Gör Havacılığın eskiden beri Amerika'nın teknolojik üstünlüğünün bir göstergesi olarak görüldüğüne dikkat çeken Blake Scholl, Çin'in şimdi bu üstünlüğü ele geçirmeye çalıştığı konusunda ABD'yi uyardı. Şu anda sivil havacılıkta faaliyet gösteren tek süpersonik jet uçağının kendilerinde olduğunu söyleyen Scholl, bu alanda üstünlüğün hâlâ kendilerinde olduğunu ama dikkat edilmezse bunun değişebileceğini söylüyor.

Boom Supersonic CEO'suna göre bu konuda Amerikalı şirketlerin önündeki en önemli engel günümüzün şartlarına göre güncellenmeyen çağdışı yönetmelikler. Scholl, Amerika'nın süpersonik yolcu uçaklarına izin vermemesinin bu alanda gelişimin önünü tıkadığını savunuyor. ABD'nin süpersonik jet uçaklarını değil, sonik ses patlamasına sebep olan uçakları yasaklaması gerektiğini savunan Scholl, kendi uçaklarının bu sorunu aştığını, bu yüzden sivil uçuşlarda kullanılmaması için hiçbir sebep olmadığını söylüyor.

Yeni bir Sputnik krizi mi yaşanıyor? Amerikalılar endişeli 1 ay önce eklendi

Boom Supersonic tarafından geliştirilen süpersonik yolcu uçağı XB-1, bu yılın başında yaptığı test uçuşlarında ses bariyerini üç kez aşmış ve bunların hiçbirinde yerde duyulacak bir sonik patlama çıkarmamıştı. Böylece XB-1'in sonik patlamaya sebep olmadan uçuş yapabileceği sergilenmiş oldu. Şirket şimdi bu teknolojiyi kullanarak Overture adını verdiği yolcu ucağını geliştirecek. Uçuş yapmasına izin verildiği takdirde Overture, 64 ila 80 arasında yolcuyu süpersonik hızda taşıyabilecek.

Çin'in ticari uçuşlara odaklanan kolu olan COMAC tarafından geliştirilen C949, şimdilik tasarım aşamasında. Ancak bu ayın başında yayınlanan taslaklar, bu süpersonik jet uçağının 1.6 Mach'a ulaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca COMAC, C949'un da sessiz uçabileceğini söylüyor. C949, ses hızını aşarken oluşan şok dalgalarını kontrol altına almak için özel olarak tasarlanmış kavisli bir gövdeye sahip. Bu aerodinamik yapı, şok dalgalarını zayıflatarak yere ulaşmadan önce büyük ölçüde sönümlenmelerini sağlıyor.

Eğer Çin C949'u yakın bir gelecekte hayata geçirir ve süpersonik jet uçaklarının sivil havacılıkta kullanılmasına izin verirse, bu alanda ABD ve Avrupa'nın önüne geçmiş olacak. Çünkü Concorde projesinin 2003 yılında rafa kaldırıldığından beri ABD ve Avrupa'da süpersonik uçaklar sivil taşımacılık için kullanılmıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.