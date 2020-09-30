Volocopter, üç yıl içinde Japonya’da hava taksisi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor

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Hava taksisi alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Almanya merkezli Volocopter, özellikle kalabalık şehir merkezlerinde trafikten bağımsız olmak isteyen veya acelesi olan insanlar için geliştirdiği 18 pervaneli ve elektrikli aracını daha önceki yıllarda dünyanın farklı şehirlerinde ve etkinliklerde kamuoyunun beğenisine sunmuştu. 2017 yılında Dubai’de bir uçuş gerçekleştiren araç, 2018 yılında ise Almanya’da düzenlenen CES fuarında kapalı alanda havalanmıştı.

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Yük taşımak için tasarlanan VoloDrone tanıtıldı

Finlandiya’nın başkenti Helsinki ve şirket merkezi Almanya’da da denemeler yapan Volocopter, hava taksisi konseptini somut bir platforma oturtmak konusunda önemli bir adım attı. Japon Havayolları ile bir anlaşma imzalayan şirket, üç yıl içinde Japonya’da faaliyete geçebileceğini duyurdu.

Kargo ve tıbbi malzeme taşımacılığında da kullanılacak

İçinde bulunduğumuz 2020 yılında Japon Havayollarından yatırım da alan ve hem yük hem de iki kişiye kadar yolcuyu 35 km mesafeye kadar taşıma özelliği bulunan uçan araç, önümüzdeki dönemde ülke şehirlerinde kullanılabilecek.

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Volocopter’in Japonya’da faaliyet göstermesindeki yegâne amaç yolcu taşımacılığı değil. Erişimi zor olan bölgelere tıbbi malzeme götürmek için de kullanılması planlanan aracın kargo taşımak maksadıyla geliştirilen sürümü VoloDrone ise yük taşımacılığında kullanılacak.

İşler yolunda gider ve Volocopter’in ülkede faaliyet göstermesi için gerekli izinler alınabilirse şirket Japonya gibi kalabalık bir ülkede yürüteceği operasyonlarla ciddi bir tecrübe kazanacaktır.

https://newatlas.com/aircraft/volocopter-japan-airlines-air-taxi-launch-within-three-years/

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