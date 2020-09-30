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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volocopter, üç yıl içinde Japonya’da hava taksisi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor

    Volocopter, hava taksisi fikrini gerçeğe dönüştürmek konusunda ciddi bir adım daha attı. Şirket, Japon Havayolları ile yaptığı anlaşma kapsamında 3 yıl içinde ülkede faaliyete geçebileceğini duyurdu.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Volocopter, üç yıl içinde Japonya’da hava taksisi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor
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    Hava taksisi alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Almanya merkezli Volocopter, özellikle kalabalık şehir merkezlerinde trafikten bağımsız olmak isteyen veya acelesi olan insanlar için geliştirdiği 18 pervaneli ve elektrikli aracını daha önceki yıllarda dünyanın farklı şehirlerinde ve etkinliklerde kamuoyunun beğenisine sunmuştu. 2017 yılında Dubai’de bir uçuş gerçekleştiren araç, 2018 yılında ise Almanya’da düzenlenen CES fuarında kapalı alanda havalanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük turbofan jet motoru, sonunda Federal Havacılık Dairesi onayını aldı"

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    Finlandiya’nın başkenti Helsinki ve şirket merkezi Almanya’da da denemeler yapan Volocopter, hava taksisi konseptini somut bir platforma oturtmak konusunda önemli bir adım attı. Japon Havayolları ile bir anlaşma imzalayan şirket, üç yıl içinde Japonya’da faaliyete geçebileceğini duyurdu.

    Kargo ve tıbbi malzeme taşımacılığında da kullanılacak

    İçinde bulunduğumuz 2020 yılında Japon Havayollarından yatırım da alan ve hem yük hem de iki kişiye kadar yolcuyu 35 km mesafeye kadar taşıma özelliği bulunan uçan araç, önümüzdeki dönemde ülke şehirlerinde kullanılabilecek.

    Volocopter, üç yıl içinde Japonya’da hava taksisi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor
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    Volocopter’in Japonya’da faaliyet göstermesindeki yegâne amaç yolcu taşımacılığı değil. Erişimi zor olan bölgelere tıbbi malzeme götürmek için de kullanılması planlanan aracın kargo taşımak maksadıyla geliştirilen sürümü VoloDrone ise yük taşımacılığında kullanılacak.

    İşler yolunda gider ve Volocopter’in ülkede faaliyet göstermesi için gerekli izinler alınabilirse şirket Japonya gibi kalabalık bir ülkede yürüteceği operasyonlarla ciddi bir tecrübe kazanacaktır.



    https://newatlas.com/aircraft/volocopter-japan-airlines-air-taxi-launch-within-three-years/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 1 sa.
    TR'de Baykar Cezeri'yi yaptığında saçma sapan burun kıvıranlar birazdan gelip burada japonları "eloğlu yapıyor yaeaea" diyerek övmeye başlar :) zira eziklik bunu gerektirir.
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    joven 1 sa.
    O pervaneler çok tehlikeli özel iniş alanları olmadan öyle her yere inemezler
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    labtek38 1 sa.
    Bir zamanların zeplinlerine benzetiyorum bu dev pervaneli hava araçlarını. Hiç bir zaman yaygınlaşmadan modaları geçecek gibi.
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