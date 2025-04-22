Dünyanın en büyük amfibik uçağı Çin'de uçuşa elverişlilik sertifikasını aldı

Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) tarafından geliştirilen AG600, ülkenin ilk büyük ölçekli sivil amfibi platformu olarak önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Uçak, özellikle yangınla mücadele, deniz arama ve kurtarma ve doğal afet yardımı gibi acil durum operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı.
AG600'un özellikleri neler?
38,9 metre uzunluğa, 11,7 metre yüksekliğe ve 38,8 metre kanat açıklığına ve 60 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip olan uçak, maksimum kalkış ağırlığına göre küresel olarak en büyük sivil amfibi uçağı olma özelliği taşıyor. Uçak, zorlu çalışma koşullarında güvenirliliği kanıtlanmış Sovyet AI-20 serisinden türetilen dört WJ-6 turboprop motorundan güç alıyor.
AVIC tarafından 2009 yılında geliştirilmeye başlanan uçak, yaşanan gecikmelerin ardından 8 yıl sonra 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Su üstünden ilk kalkışı 2018'de, deniz üstündeki ilk uçuşu ise 2020'de gerçekleştirildi. Uçak, 2023 yılında yangın söndürme görevlerine hazır hale getirildi. AVIC, AG600 için seri üretim sertifikasını Ağustos sonuna kadar almayı ve Ekim ayında ilk teslimatı yapmayı hedefliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/worlds-largest-129-9-ft-long-seaplane https://www.airdatanews.com/worlds-largest-amphibious-aircraft-ag600-receives-type-certificate-in-china/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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