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    Dünyanın en büyük amfibik uçağı Çin'de uçuşa elverişlilik sertifikasını aldı

    Çin'in yerli olarak geliştirdiği AG600 büyük amfibik uçağı, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden tip sertifikasını alarak uçuşa hazır hale geldi. Dev uçağın özellikleri neler?

    Dünyanın en büyük amfibik uçağı sertifikasını aldı Tam Boyutta Gör
    Çin'in yerli olarak geliştirdiği AG600 büyük amfibik uçağı, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) tip sertifikasını alarak uçuşa hazır hale geldi.

    Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) tarafından geliştirilen AG600, ülkenin ilk büyük ölçekli sivil amfibi platformu olarak önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Uçak, özellikle yangınla mücadele, deniz arama ve kurtarma ve doğal afet yardımı gibi acil durum operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

    AG600'un özellikleri neler?

    38,9 metre uzunluğa, 11,7 metre yüksekliğe ve 38,8 metre kanat açıklığına ve 60 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip olan uçak, maksimum kalkış ağırlığına göre küresel olarak en büyük sivil amfibi uçağı olma özelliği taşıyor. Uçak, zorlu çalışma koşullarında güvenirliliği kanıtlanmış Sovyet AI-20 serisinden türetilen dört WJ-6 turboprop motorundan güç alıyor.

    Dünyanın en büyük amfibik uçağı sertifikasını aldı Tam Boyutta Gör
    AG600, 7.600 metre yükseklikte 4.500 kilometreye kadar uçabiliyor. Uçağın tankı, yangınla mücadele görevleri için 12 tona kadar su taşıyabiliyor. AVIC, AG600'ü 220 km/saatlik asgari yatay uçuş hızını ve 30 ila 50 metrelik asgari operasyonel uçuş yüksekliğini koruyacak şekilde tasarladı. Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

    AVIC tarafından 2009 yılında geliştirilmeye başlanan uçak, yaşanan gecikmelerin ardından 8 yıl sonra 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Su üstünden ilk kalkışı 2018'de, deniz üstündeki ilk uçuşu ise 2020'de gerçekleştirildi. Uçak, 2023 yılında yangın söndürme görevlerine hazır hale getirildi. AVIC, AG600 için seri üretim sertifikasını Ağustos sonuna kadar almayı ve Ekim ayında ilk teslimatı yapmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/worlds-largest-129-9-ft-long-seaplane https://www.airdatanews.com/worlds-largest-amphibious-aircraft-ag600-receives-type-certificate-in-china/
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