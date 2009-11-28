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SiSoftware 2010 GPGPU testleriyle birlikte geldi

9 yıl
5,8b
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4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SiSoftware 2010 GPGPU testleriyle birlikte geldi
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Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan sistem bilgi ve ölçüm yazılımı SiSoft Sandra'nin 2010 sürümü kullanıma sunuldu. Çok sayıda yeni özellik içeren uygulama paketinin öne çıkan güncellemeler ise yeni eklenen GPGPU ve Sanallaştırma testleri. ATi ve Nvidia ekran kartları için GPUGPU işlem ve GPGPU bant-genişliği ölçümleri yapabilen SiSoftware 2010, işlemci çoklu ortam performansı ölçümlerinde Intel AVX, işlemci şifreleme performansı ölçümlerinde ise Intel AES komut setlerine destek sunuyor.

Medya oynatıcıları, tarayıcılar, kameralar ve taşınabilir diğer cihazlar hakkında da bilgi sunabilen SiSoftware 2010 ayrıca çevresel sensörleri (GPS, akselometre ve ısı gibi) detaylandırabilen uygulama x86, x64/AMD64/EM64T, IA64/Itanium2 ve ARM mimarilerine destek sunuyor, AMD OpenCL1, AMD CAL/STREAM, nVidia OpenCL1, nVidia CUDA ve DirectX 11 Compute Shader/DirectCompute gibi GPGPU platformları için ölçüm yapabiliyor ve DirectX 9, DirectX 10/10.1, DirectX 11 ve OpenGL 2.0 dört grafik platformuna doğal destek sunuyor.

SiSoftware 2010'u indirmek için http://www.sisoftware.net/index.html?dir=&location=downandbuy&langx=en&a=" target="_blank">buraya tıklayabilirsiniz.


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martell 9 yıl
teşekkürler indiriyoruz başka yerden linkte sorun var

burdan indirebilirsiniz

sisoftware.net/...
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Trecc11 9 yıl
birde bunu deneyelim bakalım
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tuzunoglu 9 yıl
linkte sorun var :/
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