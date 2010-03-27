Sıvı soğutma destekli notebook soğutucusu

SonData firması, su soğutma destekli notebook soğutucu standını duyurdu.

Su soğutma sistemli notebook soğutucu standı, dizüstü bilgisayarları 2 inç yükseklikte tutuyor. Stand altında bulunan USB girişinden güç alan su pompası fan'a giden bakır borularda su dolaşımını sağlıyor. Böylece bakır radyatörlerden geçe hava daha da soğutulmuş olarak fan tarafından bilgisayar'a iletiliyor.

SonData firmasının ürettiği su soğutma destekli notebook soğutucu standının piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor