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Sıvı soğutma destekli notebook soğutucusu

SonData isimli firma, su soğutma destekli notebook soğutucu standını tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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SonData firması, su soğutma destekli notebook soğutucu standını duyurdu.

Su soğutma sistemli notebook soğutucu standı, dizüstü bilgisayarları 2 inç yükseklikte tutuyor. Stand altında bulunan USB girişinden güç alan su pompası fan'a giden bakır borularda su dolaşımını sağlıyor. Böylece bakır radyatörlerden geçe hava daha da soğutulmuş olarak fan tarafından bilgisayar'a iletiliyor.

SonData firmasının ürettiği su soğutma destekli notebook soğutucu standının piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor

 


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cyberteror 7 yıl
çok gereksiz.desktop sıvı soğutma ile bunu bir karşılaştırın ve ne denli gereksiz olduğunu farkedin.
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06ensar 7 yıl cyberteror
cyberteror

çok gereksiz.desktop sıvı soğutma ile bunu bir karşılaştırın ve ne denli gereksiz olduğunu farkedin.

değerli kardeşim eline alıp kullanan yokki kıyaslama yapılsın gerekli veya gereksiz olduğuna karar verilsin verilen bilgiler ışığında su soğutmanın ,fanlı soğutmadan daha faydalı olacağı aşikardır..
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06ensar 7 yıl
Bu soğutucuyu nereden tenin edebiliriz acaba
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DH Misafiri 8 yıl
bunu alıp masaüstüne monte edecen herşeyi hazır sadece blok yok onu temin edip masaüstüne monte edeceksin bide radyatörü değiştirebilirsin :D al sana proje
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chupper67 8 yıl
Fan önce suyu sonrada kendini soğutcak.Bu gerçekleştikten sonra,tabi nekadar başarıla olacaksa Notebook'u soğutmaya başlayacak.Bence Bilgisayar kasasını buzdolabına entegre etmek lazım.Sonrada monitör ve klavyeyi bluetooth ile kasaya bağlamak lazım.En ideal soğutma çözümü budur.
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kartalaraz 8 yıl
dışardan soğutmak yerine notebook içine uygulanabilir diye düşünüyorum...
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DH Misafiri 8 yıl
Fan önce suyu soğutacak sonra kendini ve en sonunda da notebook u.Kim böyle bir saçmalığa para verirki.Önce koble saçmalıklarından kurtulmak lazım sonra kasayı buzdolabına entegre etmek lazım.Monitör ve klavyede kablosuz bağlantı ile kasaya bağlanması lazım.Bence ısı sorunu bu şekilde çözülür.:))
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Momo-Oz 9 yıl
göstermelik olmuş ..
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obi1 9 yıl
@mk2kill

ben de farklı birşey söylemedim.. o zaman diğerlerinden bir farkı kalmıyor zaten..
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mk2kill 9 yıl
@obi1
su zaten oda sıcaklıgında. oda sıcaklıgındaki havayı oda sıcaklıgındaki suyun ustunden gecirip mi sogutacaksın.
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syler23 9 yıl
gereksiz bi alet...
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obi1 9 yıl
fanın etrafında sıcak hava birikiyor olsa suyun bunu aldığını düşünürüz; ancak sıcak hava fanın etrafında değil , fanın havayı üflediği yerde.. suyun sıcaklığı ile fanın etrafındaki havanın sıcaklığı aynı ise nasıl daha soğuk hava üflemesini sağlayacak bakıp görmek lazım.. hava yerine doğrudan soğutulmuş hava üfleyen bir cihaza para vermeyi düşünebilirim eğer gerçekten becerebiliyorsa..
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turk20 9 yıl
patron renk olsun adamların canı sıkılmış bir işe yaramasına gerek yok :)
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UXKN 9 yıl
işe yaramaz.
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