Sıvı soğutma destekli notebook soğutucusu

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SonData firması, su soğutma destekli notebook soğutucu standını duyurdu.
Su soğutma sistemli notebook soğutucu standı, dizüstü bilgisayarları 2 inç yükseklikte tutuyor. Stand altında bulunan USB girişinden güç alan su pompası fan'a giden bakır borularda su dolaşımını sağlıyor. Böylece bakır radyatörlerden geçe hava daha da soğutulmuş olarak fan tarafından bilgisayar'a iletiliyor.
SonData firmasının ürettiği su soğutma destekli notebook soğutucu standının piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor
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değerli kardeşim eline alıp kullanan yokki kıyaslama yapılsın gerekli veya gereksiz olduğuna karar verilsin verilen bilgiler ışığında su soğutmanın ,fanlı soğutmadan daha faydalı olacağı aşikardır..
ben de farklı birşey söylemedim.. o zaman diğerlerinden bir farkı kalmıyor zaten..
su zaten oda sıcaklıgında. oda sıcaklıgındaki havayı oda sıcaklıgındaki suyun ustunden gecirip mi sogutacaksın.