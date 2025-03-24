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Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 4 mimarisine sahip yeni ekran kartı Radeon RX 9060 XT için çalışmalarına hız vermiş durumda. Son olarak ASUS'a ait RX 9060 XT modellerinin bazıları doğrulandıu. Güney Kore Radyo Ajansı'nda (RRA) listelenen bu modeller, RX 9060 XT'nin farklı varyasyonlarla piyasaya sürüleceğini doğruluyor.

AMD Radeon RX 9060 XT yakında geliyor

AMD'nin Radeon RX 9070 serisinin başarılı çıkışının ardından, RX 9060 serisi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. RRA veritabanında görülen listelerde ise, ASUS’un RX 9060 serisine özel DUAL, PRIME ve TUF modellerine yer vereceği ortaya çıktı. Ayrıca bu liste, GPU'nun bazı teknik özelliklerini de doğruluyor.

Buna göre RX 9060 XT, Navi 44 GPU’sunu temel alacak ve 8 GB ile 16 GB olmak üzere iki farklı GDDR6 bellek konfigürasyonu ile sunulacak. Her iki model de 128-bit bellek veriyolu kullanacak ve bellek hızlarının 20 Gbps seviyesinde olacağı belirtiliyor. Bu sayede iki model arasında bant genişliği açısından fark olmayacak, ancak 16 GB’lık sürüm özellikle yüksek VRAM ihtiyacı duyan modern oyunlarda avantaj sağlayacak.

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Güç tüketimi tarafında ise RX 9060 XT'nin tek bir 8-pin güç konektörü ile besleneceği ve TDP değerinin 190W ile 225W arasında olacağı ifade ediliyor. Bu sürteçte RX 9060 XT modelinin doğrudan RTX 5060 serisiyle rekabet edececeğini söyleyelim. Üstelik her iki markanın VRAM yapılandırması açısından benzer stratejiler izlediğini görüyoruz.

RX 9060 XT Ne Zaman Çıkacak?

Son bilgiler, AMD’nin RX 9060 serisini 2025’in ikinci çeyreğinde (Nisan - Haziran) piyasaya süreceğini gösteriyor. Buna yanıt olarak RTX 5060 modellerinin de aynı dönemde satışa çıkması muhtemel.

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AMD Radeon RX 9060 XT yakında geliyor: Özellikleri belli oldu