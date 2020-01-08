Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı

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Skagen’in son Wear OS çalıştıran akıllı saat serisi Falster 3 oldu. Cihazın en büyük özellikleri Qualcomm Snapdragon 3100 çipsetiyle gelmesi, hoparlöre sahip olması ve Norveçli DJ Kygo ile ortak geliştirilmiş bir sınırlı sürümün satışa sunulacak oluşu. Standart Falster 3 modeli 295 dolardan satışa sunuldu ve Kygo modeli bahar aylarında satışa çıkacak.

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Önceki model olan Falster 2 ile tasarımını paylaşan Falster 3, iki buton ve bir dönen navigasyon aracına sahip. Skagen’in üst firması Fossil tarafından satılan Gen 5 akıllı saat ile paylaşılan teknik donanım, cihazın saygın bir konumda yer alacağını da doğruluyor.

Önceki modele kıyasla hoparlöre sahip olan saat, sesli uyarılar yapmanın yanı sıra Google Asistan’dan gelen yanıtları duymaya da imkan sağlıyor. Hoparlör bunun yanında müzik çalmak ya da çeviri yapmak gibi amaçlarla da kullanılabiliyor.

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Deri ve metal örgü kayış seçeneklerinin yanında Skagen Falster serisine özel bir silikon örgü de kullanıcılara sunuluyor. Cihazın Qualcomm Snapdragon 3100 çipseti, 1GB RAM ve 8GB depolama şeklinde sayılacak özellik setinin yanında GPS, NFC ve 30 metre derinlikte suya dayanıklılık yer alıyor.

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