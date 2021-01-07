Skoda yeni SUV modelinin ismini açıkladı: "Kushaq"

Skoda'nın SUV atağı 2021 yılında da devam ediyor. Ürün gamındaki SUV modellere 'K' ile başlayıp 'Q' ile biten isimler veren Çekyalı üretici bu geleneği bozmamış ve yeni modelini de Skoda Kushaq olarak isimlendirmeye karar vermiş.
Markadan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Vision In konseptiyle ön gösterimi yapılan yeni Skoda Kushaq'ın Hindistan pazarında satılacağı belirtildi. Otomobilin ismi Sanskrit dilindeki 'kushak' kelimesinden türetilmiş. Söz konusu kelimenin kral ya da imparator anlamına geldiği de verilen bilgiler arasında.İlginizi Çekebilir Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı
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Yeni Skoda Kushaq ile ilgili bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı. Volkswagen Grubu'nun MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilecek modelin yukarıda bahsi geçen konsept model ve ülkemizde de satılan Skoda Kamiq ile benzer bir profile sahip olacağı belirtiliyor. Paylaşılan silüete baktığımızda Kushaq'ın çatı hattının Kamiq'e göre arkaya doğru daha az eğimli olduğunu görebiliyoruz.
Skoda Kushaq'ın ön gösterimi olarak karşımıza çıkan Vision In konseptinde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli ünite bulunuyordu. 7 ileri DSG vasıtasıyla gücünü ön tekerleklere aktaran konseptin 0-100 km/s hızlanmasını 8.7 saniyede tamamladığı ve maksimum 195 km/s hıza çıkabildiği belirtilmişti.
Skoda Kushaq 2021'in Mart ayında resmi olarak tanıtılacak ve yaz aylarında Hindistan'da satışa sunulacak.
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/new-skoda-auto-suv-for-the-indian-market-is-named-kushaq/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Yaaa, alma Yeti'nin ahını, çıkar aheste aheste Skodacığım, çıkardığın tüm SUV'ların toplamı bile Yeti'nin başarısına erişemiyor. Sen üst üste farklı yerlerde yılın otomobili ödülünü almış olan aracı Tiguan satmıyor diye kurban et, sonra böyle 1000 tane model çıkar...
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