Skoda yeni SUV modelinin ismini açıkladı: "Kushaq"

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Skoda'nın SUV atağı 2021 yılında da devam ediyor. Ürün gamındaki SUV modellere 'K' ile başlayıp 'Q' ile biten isimler veren Çekyalı üretici bu geleneği bozmamış ve yeni modelini de Skoda Kushaq olarak isimlendirmeye karar vermiş.

Markadan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Vision In konseptiyle ön gösterimi yapılan yeni Skoda Kushaq'ın Hindistan pazarında satılacağı belirtildi. Otomobilin ismi Sanskrit dilindeki 'kushak' kelimesinden türetilmiş. Söz konusu kelimenin kral ya da imparator anlamına geldiği de verilen bilgiler arasında.

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Yeni Skoda Kushaq ile ilgili bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı. Volkswagen Grubu'nun MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilecek modelin yukarıda bahsi geçen konsept model ve ülkemizde de satılan Skoda Kamiq ile benzer bir profile sahip olacağı belirtiliyor. Paylaşılan silüete baktığımızda Kushaq'ın çatı hattının Kamiq'e göre arkaya doğru daha az eğimli olduğunu görebiliyoruz.

Skoda Kushaq'ın ön gösterimi olarak karşımıza çıkan Vision In konseptinde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli ünite bulunuyordu. 7 ileri DSG vasıtasıyla gücünü ön tekerleklere aktaran konseptin 0-100 km/s hızlanmasını 8.7 saniyede tamamladığı ve maksimum 195 km/s hıza çıkabildiği belirtilmişti.

Skoda Kushaq 2021'in Mart ayında resmi olarak tanıtılacak ve yaz aylarında Hindistan'da satışa sunulacak.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/new-skoda-auto-suv-for-the-indian-market-is-named-kushaq/

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