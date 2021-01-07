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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skoda yeni SUV modelinin ismini açıkladı: "Kushaq"

    Skoda, Hindistan pazarı için hazırladığı ve önümüzdeki Mart ayında resmi olarak tanıtacağı yeni SUV modeli 'Kushaq' olarak adlandıracağını açıkladı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda yeni SUV modelinin ismini açıkladı:
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    Skoda'nın SUV atağı 2021 yılında da devam ediyor. Ürün gamındaki SUV modellere 'K' ile başlayıp 'Q' ile biten isimler veren Çekyalı üretici bu geleneği bozmamış ve yeni modelini de Skoda Kushaq olarak isimlendirmeye karar vermiş.

    Markadan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Vision In konseptiyle ön gösterimi yapılan yeni Skoda Kushaq'ın Hindistan pazarında satılacağı belirtildi. Otomobilin ismi Sanskrit dilindeki 'kushak' kelimesinden türetilmiş. Söz konusu kelimenin kral ya da imparator anlamına geldiği de verilen bilgiler arasında.

    İlginizi Çekebilir Avatar Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı"

    Yeni Skoda Kushaq ile ilgili bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı. Volkswagen Grubu'nun MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilecek modelin yukarıda bahsi geçen konsept model ve ülkemizde de satılan Skoda Kamiq ile benzer bir profile sahip olacağı belirtiliyor. Paylaşılan silüete baktığımızda Kushaq'ın çatı hattının Kamiq'e göre arkaya doğru daha az eğimli olduğunu görebiliyoruz.

    Skoda Kushaq'ın ön gösterimi olarak karşımıza çıkan Vision In konseptinde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli ünite bulunuyordu. 7 ileri DSG vasıtasıyla gücünü ön tekerleklere aktaran konseptin 0-100 km/s hızlanmasını 8.7 saniyede tamamladığı ve maksimum 195 km/s hıza çıkabildiği belirtilmişti.

    Skoda Kushaq 2021'in Mart ayında resmi olarak tanıtılacak ve yaz aylarında Hindistan'da satışa sunulacak.



    https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/new-skoda-auto-suv-for-the-indian-market-is-named-kushaq/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BOLDVIPER 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yarhaq ne zaman cıkacak acaba
    1 Yanıt Yanıtla +64
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    rst78 (Raşit Konuksal) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İpimle kushaq’ım...
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    PHARM 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sıradaki Tashoq bence
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    tnrskr (Tarık şeker) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi de bizde para yok uşşak
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    drjacob (... ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    hangi segment olacka bu ?
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    overactive (yiğit ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    konuya ilgim yok, nasıl geyikler yapılmış görmeye geldim
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    Glitz (Erdogan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İpimle kushaq'ım Skoda ile Hinsdistanım.
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    Kalsiyum 17 (Kalsiyum 17) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hindistan pazarı içinmiş. Yakın gelecekte bizim pazara da bunlar gelecek herhalde, iyi bakalım bari şimdiden.

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    wetkopat (Emre Emre) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hortlhaq
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    PHARM 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sıradaki Tashoq bence
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    deathless66 (Mustafa Turfan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Evrile evrile Qashqai ye çıkar bunun sonu. İnterstaller gibi kapıyı açıp 2012ye geri döneriz dayı.
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    Bloodin 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kaçıncı kushaq SUV?



    Yaaa, alma Yeti'nin ahını, çıkar aheste aheste Skodacığım, çıkardığın tüm SUV'ların toplamı bile Yeti'nin başarısına erişemiyor. Sen üst üste farklı yerlerde yılın otomobili ödülünü almış olan aracı Tiguan satmıyor diye kurban et, sonra böyle 1000 tane model çıkar...
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    Ussuz (mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    DSG yüzünden torku 250nin üstüne çıkartamadılar yıllardır
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    35179 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    skoda suv, skoda kushaq ve
    3 etiket daha sanskritçe skoda hindistan Bilim ve Teknoloji
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