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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı

    Grand Cherokee'nin üç sıra koltuklu versiyonu olarak karşımıza çıkan yeni Grand Cherokee L, geçtiğimiz yıl tanıtılan Grand Wagoneer konseptine benzer tasarımıyla dikkat çekiyor.
    2 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı
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    ABD merkezli SUV markası Jeep, 2021 yılını yeni Jeep Grand Cherokee L üzerindeki örtüyü kaldırarak karşıladı. Yeni Grand Cherokee L, adından da anlayabileceğiniz üzere Grand Cherokee'nin 7 kişilik versiyonu olarak satılacak.

    2021 Jeep Grand Cherokee L'in tasarımında geçtiğimiz yıldan aşina olduğumuz bir görüntü hakim. Özellikle ön bölümdeki ince aydınlatmalar ve 7 bölümden oluşan geniş ızgara bizlere Grand Wagoneer konseptini anımsatıyor. Tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak tamponun alt bölümünde de LED gündüz farları bulunuyor.

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    Yandan baktığımızda yeni Grand Cherokee L'in uzunluğunu açıkça görebiliyoruz. Toplam uzunluğu 5204 mm olarak açıklanan 7 kişilik SUV'un aks mesafesi de 3091 mm olarak açıklandı. Arka bölümde ise ince stop lambaları, krom detaylar ve köşeli egzoz çıkışlarından oluşan sadece bir hava mevcut.

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    Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı
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    2021 Jeep Grand Cherokee L'in iç mekanında da tamamen yeni bir tasarım anlayışına geçiş yapılmış. Yenilenen konsol 8.4 inç veya opsiyonel olarak sunulan 10.1 inç boyutundaki dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Her iki seçenekte de kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip UConnect 5 bilgi-eğlence sistemi sunuluyor.

    Sürücünün hemen önünde ise 10.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Sürücünün isteğine göre ayarlanabilen ekran, aracın gece görüş sistemi gibi pek çok farklı bilgiyi gösterebiliyor. Üçüncü sıra koltukların arkasında 484 litre bagaj hacmi bulunuyor. Bu koltuklar yatırıldığında ise hacim 1380 litreye yükseliyor. 

    Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı
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    ABD'de Ladero, Limited, Overland ve Summit adı verilen dört farklı versiyonla satışa sunulacağı açıklanan 2021 Jeep Grand Cherokee L'in kaputu altındaki seçenekler tanıdık. Giriş seviyesinde 290 beygir güç ve 348 Nm tork üreten Pentastar 3.6 litre V6 ünite bulunuyor. Onun üzerinde 357 beygir güç ve 528 Nm tork üreten 5.7 litre Hemi V8 ünite tercih edilebiliyor. Her iki seçenekte de 8 ileri otomatik şanzıman standart, dört tekerlekten çekiş sistemi ise opsiyon olarak sunuluyor.

    2021 Jeep Grand Cherokee L'in dikkat çeken diğer özellikleri arasında Quadra-Lift adı verilen adaptif süspansiyon sistemi yer alıyor. Standart modda 210 mm yerden yükseklik sağlayan sistem, bu yüksekliği Offroad 1 modunda 40 mm, Offroad 2 modunda ise 60 mm kadar artırıyor. Bunun yanı sıra aracın normal ayarlardaki yerden yüksekliğini 20 mm azaltan Aero modu da mevcut.

    2021 Jeep Grand Cherokee L'in fiyatı henüz açıklanmadı.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    .Tolga 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok güzel olmuş. Fiyatları açıklansın da biraz daha alamayalım.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğrudan fabrika satışı 500.000 tl Olursa Türkiye satış fiyatı 2.000.000 tl...
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Landcruiser üzerine tanımam. Ama bu da güzel olmuş. Kişi başına 500 bin tl fiyatlandırma yaparlar şimdi 😂
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zenginler için tasarlandı, fakirler için hayal edildi.
    Yanıtla +2
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    aydinsukru (Aydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    abd merkezli mi ? fiat chrysler grup 2014 de birleşti merkezleri amsterdam'da finansal merkezi ise londrada
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi ) aydinsukru
    Evet. FCA ortaklığında 2 merkezli bir markalaşma yöntemi izlendi. Chrysler şirketi FCA US' in alt markası iken, Fiat FCA EU' nun alt markası.

    FCA EU Turin Italya' da konuşlu iken FCA US' in merkezi Auburn Micgihan.

    Haliyle bir çok ortak üretim tarafı olsa da Chrysler hala bir Amerikan markası. (ya da alt marka)

    Son birleşimden sonra bu korunur mu onu bilemeyeceğim tabii.
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    Ben sero 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Jeep markası premium olduğu yazıyor odd listesinde. Her modelini bilemiyorum ama tr de satılan modelleri premium kalitesi olduğuna çok şüpheliyim.
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    Rasputin13 (A T) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1-1.5 milyon diyenler ABD'ye uygulanan ek gümrük vergisini unutuyor. Fiyat açıklanmamış ama orada bile bu büyük araçların fiyatlarının spor arabalardan pahalı olması eleştiriliyor. O sebeple 3 milyondan aşağı fiyat biçilemeyeceği için direkt olarak gelmez.
    2 litrelik Rubicon 1.6 milyon zaten.
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    meyveli kaktöş 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu araç türkiyeye gelmez gelirse 1.5m den aşağı olmaz
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    strathmorea (alper ozan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Araba çok güzel. Fiyatı bizi ilgilendirmiyor :)
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel araba ama bizlik bir şey yok
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    FunnyxD 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel gerçekten 🙂 kedinin ciğere baktığı gibi bakıyorum, hayatimda bu, arabaya binebilecegimi sanmıyorum maalesef.
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    8025 kez okundu.
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    Galeri, 2021 jeep grand cherokee L ve
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