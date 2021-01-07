Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı

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ABD merkezli SUV markası Jeep, 2021 yılını yeni Jeep Grand Cherokee L üzerindeki örtüyü kaldırarak karşıladı. Yeni Grand Cherokee L, adından da anlayabileceğiniz üzere Grand Cherokee'nin 7 kişilik versiyonu olarak satılacak.

2021 Jeep Grand Cherokee L'in tasarımında geçtiğimiz yıldan aşina olduğumuz bir görüntü hakim. Özellikle ön bölümdeki ince aydınlatmalar ve 7 bölümden oluşan geniş ızgara bizlere Grand Wagoneer konseptini anımsatıyor. Tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak tamponun alt bölümünde de LED gündüz farları bulunuyor.

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Yandan baktığımızda yeni Grand Cherokee L'in uzunluğunu açıkça görebiliyoruz. Toplam uzunluğu 5204 mm olarak açıklanan 7 kişilik SUV'un aks mesafesi de 3091 mm olarak açıklandı. Arka bölümde ise ince stop lambaları, krom detaylar ve köşeli egzoz çıkışlarından oluşan sadece bir hava mevcut.

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2021 Jeep Grand Cherokee L'in iç mekanında da tamamen yeni bir tasarım anlayışına geçiş yapılmış. Yenilenen konsol 8.4 inç veya opsiyonel olarak sunulan 10.1 inç boyutundaki dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Her iki seçenekte de kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip UConnect 5 bilgi-eğlence sistemi sunuluyor.

Sürücünün hemen önünde ise 10.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Sürücünün isteğine göre ayarlanabilen ekran, aracın gece görüş sistemi gibi pek çok farklı bilgiyi gösterebiliyor. Üçüncü sıra koltukların arkasında 484 litre bagaj hacmi bulunuyor. Bu koltuklar yatırıldığında ise hacim 1380 litreye yükseliyor.

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ABD'de Ladero, Limited, Overland ve Summit adı verilen dört farklı versiyonla satışa sunulacağı açıklanan 2021 Jeep Grand Cherokee L'in kaputu altındaki seçenekler tanıdık. Giriş seviyesinde 290 beygir güç ve 348 Nm tork üreten Pentastar 3.6 litre V6 ünite bulunuyor. Onun üzerinde 357 beygir güç ve 528 Nm tork üreten 5.7 litre Hemi V8 ünite tercih edilebiliyor. Her iki seçenekte de 8 ileri otomatik şanzıman standart, dört tekerlekten çekiş sistemi ise opsiyon olarak sunuluyor.

2021 Jeep Grand Cherokee L'in dikkat çeken diğer özellikleri arasında Quadra-Lift adı verilen adaptif süspansiyon sistemi yer alıyor. Standart modda 210 mm yerden yükseklik sağlayan sistem, bu yüksekliği Offroad 1 modunda 40 mm, Offroad 2 modunda ise 60 mm kadar artırıyor. Bunun yanı sıra aracın normal ayarlardaki yerden yüksekliğini 20 mm azaltan Aero modu da mevcut.

2021 Jeep Grand Cherokee L'in fiyatı henüz açıklanmadı.

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