Snoop Dogg'dan Web3 hamlesi

Snoop Dogg, NFT ve Web3 teknolojisine yönelik daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Snoop Dogg, yeni girişimi Shiller'i Web3 teknolojisini kulanan bir canlı yayın platformu olarak nitelendirildi. Yıldız rapçi, Sam Jones ile birlikte uygulamanın kurucusu oldukları açıklandı.
Uygulama, Web3 teknolojisini gerçek zamanlı canlı yayın içeriğiyle birleştirmeyi amaçlayan bir canlı yayın platformu olarak tanımlanıyor. Rap yıldızı, teknoloji girişimcisi Sam Jones ile birlikte uygulamanın kurucu ortağı olarak seçildi.
Ek olarak ünlü rapçi yalnızca bu ortaklıkla değil, daha önceden yaptığı Bored Ape Yacht Club‘ın (BAYC) şirketi olan Yuga Labs ortaklığılıyla da tanınıyor. Bunun yanında hatırlatmak gerekirse 2022 yılının nisan ayında Snoop Dogg, “Snoop Avatars” adlı bir NFT koleksiyonu başlatmak için Sandbox metaverse ile ortaklık kurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez