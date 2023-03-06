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    Snoop Dogg'dan Web3 hamlesi

    Ünlü rapçi Snoop Dogg, Web3 teknolojisini kullanan bir canlı yayın platformunun kurucu ortağı oldu. Snoop Dogg ile birlikte Sam Jones da bu girişimi destekliyor.
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    Snoop Dogg'dan Web3 hamlesi Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektöründe birçok isim çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yaptığı hamleler ile dikkat çeken ünlü isimlerden biri de Snoop Dogg. Amerikalı rapçi, “Shiller” adlı Web3 destekli canlı yayın uygulamasının kurucu ortaklarından biri oldu.

    Snoop Dogg, NFT ve Web3 teknolojisine yönelik daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Snoop Dogg, yeni girişimi Shiller'i Web3 teknolojisini kulanan bir canlı yayın platformu olarak nitelendirildi. Yıldız rapçi, Sam Jones ile birlikte uygulamanın kurucusu oldukları açıklandı.

    Uygulama, Web3 teknolojisini gerçek zamanlı canlı yayın içeriğiyle birleştirmeyi amaçlayan bir canlı yayın platformu olarak tanımlanıyor. Rap yıldızı, teknoloji girişimcisi Sam Jones ile birlikte uygulamanın kurucu ortağı olarak seçildi.

    Ek olarak ünlü rapçi yalnızca bu ortaklıkla değil, daha önceden yaptığı Bored Ape Yacht Club‘ın (BAYC) şirketi olan Yuga Labs ortaklığılıyla da tanınıyor. Bunun yanında hatırlatmak gerekirse 2022 yılının nisan ayında Snoop Dogg, “Snoop Avatars” adlı bir NFT koleksiyonu başlatmak için Sandbox metaverse ile ortaklık kurmuştu. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 3 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 11 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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