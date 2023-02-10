NFT nedir, nasıl yapılır?

NFT'ler şu anda dijital sanat ve koleksiyon dünyasını kasıp kavuruyor. Tıpkı dünya çapındaki herkesin Bitcoin'in para birimine dijital yanıt olduğuna inandığı gibi, NFT'ler artık koleksiyonlara dijital yanıt olarak sunuluyor. NFT’lerin değeri milyonlarca liraya kadar yükselebiliyor ve bu varlıklar sayesinde hayatları değişen insanların sayısı bir hayli fazla. NFT'lerle ilgileniyorsanız ve NFT nedir, nasıl alınır ve satılır? gibi NFT hakkında her şeyi öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

NFT nedir ❓

Tam Boyutta Gör NFT ne demek basitçe açıklamak gerekirse; NFT, bir blokzinciri aracılığıyla simgeleştirilmiş varlıklardır. NFT açılımı Non Fungible Token olup, Türkçe’de Değiştirilemez Belirteç (token) anlamına gelir.

NFT’leri diğer belirteçlerden ayıran benzersiz tanımlama kodları ve meta veriler atanır. NFT’ler para, kripto paralar veya diğer NFT’lerle takas edilebilir ve değeri piyasa veya sahibine göre değişir. Bazı insanlar NFT için milyonlar öderken, bazıları değersiz olduğunu düşünebilir.

Kripto para birimleri de belirteçlerdir ancak temel fark; aynı blokzincirinden iki kripto para biriminin birbirinin yerine geçebilmesi, kullanılabilmesidir. Aynı blokzincirinden iki NFT aynı görünebilir ancak birbirlerinin yerine kullanılamazlar.

NFT’ler aslında ana akımda popüler olmadan çok önce oluşturuldu. Satılan ilk NFT, Kevin McKoy tarafından 2014 yılında bir blockchain üzerinde tasarlanıp simgeleştirilen, ardından 2021’de Ethereum ile satılan Quantum.

NFT’ler, mülkiyetin nasıl aktarılacağını, işlemlerin onaylanma yöntemlerinin ve uygulamaların güvenli aktarımlarının nasıl gerçekleşeceğini belirleyen ERC-721 (Ethereum Request for Comment #721) standardına göre oluşturulur. Sonra çıkan ERC-1155 standardı, birden fazla değiştirilemez belirteçi tek bir contractta toplayarak işlem maliyetini düşürüyor.