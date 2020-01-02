Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle”

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Piyasada birçok örneği bulunan ısıtmalı eldivenler çoğunlukla kalın ve hantal aksesuarlar olarak dikkat çekiyor. Bu tür eldivenlerin mevcut yapıları da onları daha çok kayak gibi aktivitelerde kullanılabilir kılıyor. Piyasaya farklı bir soluk getirmek isteyen Vancouver merkezli Candle Apparel adlı şirketin bu anlamdaki çözümü ise şehir yaşamında da kullanıma uygun olarak tasarlanan “Candle” adlı eldivenler.

Süt ipeği adı verilen ve pamuktan üç kat daha yumuşak olduğu belirtilen bir malzemenin de kullanıldığı suya ve rüzgâra dayanaklı eldivenler, aynı zamanda esnek ve nefes alabilir bir şekilde tasarlanmış.

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Dokunmatik eldiven özelliğini de barındıran giysinin en önemli kabiliyeti ise malum olduğu üzere ısıtma yeteneği. Kumaşın içinde yerleştirilmiş ve tüm parmakları kaplayan yekpare karbon fiber ısıtıcı malzeme, çıkarılabilir bir lityum polimer pilden güç alıyor. Eldivenlerin arka kısmına yerleştirilen pil, şirkete göre kullanıcının elini 50 santigrat dereceye kadar ısıtabilme imkânına sahip.

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Kullanıcıların isteğine göre azaltılıp artırılabilen üç adet sıcaklık değeri bulunan eldiven, en yüksek ısı değerinde üç saat ve en düşük değerde ise altı saat kullanım süresi vadediyor.

Kitlesel fonlama yoluyla sipariş verilen ve yıkanabilme özelliğine de sahip eldivenler için talep edilen fiyat ise 99 dolar. Eldivenlerin perakende fiyatının ise 160 dolar olması bekleniyor.

https://newatlas.com/outdoors/heated-candle-gloves/

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