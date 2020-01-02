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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle”

    Vancouver merkezli Candle Apparel adlı bir şirket, ısıtmalı eldiven alanında kendine şans arıyor. Şehir kullanımına uygun Candle isimli eldiven, kullanıcıya üç farklı ısıtma seçeneği sunuyor.
    2 hf.
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    8
    Zamazingo
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle”
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    Piyasada birçok örneği bulunan ısıtmalı eldivenler çoğunlukla kalın ve hantal aksesuarlar olarak dikkat çekiyor. Bu tür eldivenlerin mevcut yapıları da onları daha çok kayak gibi aktivitelerde kullanılabilir kılıyor. Piyasaya farklı bir soluk getirmek isteyen Vancouver merkezli Candle Apparel adlı şirketin bu anlamdaki çözümü ise şehir yaşamında da kullanıma uygun olarak tasarlanan “Candle” adlı eldivenler.

    Süt ipeği adı verilen ve pamuktan üç kat daha yumuşak olduğu belirtilen bir malzemenin de kullanıldığı suya ve rüzgâra dayanaklı eldivenler, aynı zamanda esnek ve nefes alabilir bir şekilde tasarlanmış.

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    Dokunmatik eldiven özelliğini de barındıran giysinin en önemli kabiliyeti ise malum olduğu üzere ısıtma yeteneği. Kumaşın içinde yerleştirilmiş ve tüm parmakları kaplayan yekpare karbon fiber ısıtıcı malzeme, çıkarılabilir bir lityum polimer pilden güç alıyor. Eldivenlerin arka kısmına yerleştirilen pil, şirkete göre kullanıcının elini 50 santigrat dereceye kadar ısıtabilme imkânına sahip.

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    Kullanıcıların isteğine göre azaltılıp artırılabilen üç adet sıcaklık değeri bulunan eldiven, en yüksek ısı değerinde üç saat ve en düşük değerde ise altı saat kullanım süresi vadediyor.

    Kitlesel fonlama yoluyla sipariş verilen ve yıkanabilme özelliğine de sahip eldivenler için talep edilen fiyat ise 99 dolar. Eldivenlerin perakende fiyatının ise 160 dolar olması bekleniyor.



    https://newatlas.com/outdoors/heated-candle-gloves/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 2 hf. en beğenilen
    Sonunda günü çıkartabilmek için sırt çantamızda 8-10 tane powerbankla dolaşacağız. Eldivendi, saatti, gözlüktü, telefondu, giysiydi, bu gidişle elektrik pahalanır iyice benden söylemesi.
    Sonunda günü çıkartabilmek için sırt çantamızda 8-10 tane powerbankla dolaşacağız. Eldivendi, saatti, gözlüktü, telefondu, giysiydi, bu gidişle elektrik pahalan...
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    Yanıtla +9
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    1ses1 2 hf.
    160 dolar cebimde veyahut elimde dursa daha çok ısınırım.
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    magicrea 2 hf.
    işin sonunda herşey manyetik / elektirkli vs olacak ve tek güç kaynağı ile günlerce enerji sağlayacak. mesela ısınmak veya serinlemek için için tüm evi, binayı ısıtmayacağız.
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    tiestoly 2 hf. 1ses1
    Pıhahshha 🙂
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    1ses1 2 hf.
    160 dolar cebimde veyahut elimde dursa daha çok ısınırım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    interwap 2 hf.
    Biraz daha zorlasan o fiyata var klima alırsın.
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    smart1978 2 hf.
    Parmak izi okuyucularinda calisamayacak o yuzden teknoloji dostu degildir.

    Ek olarak sarj etmek gerekecek eldivenleri ... Temelden sakincali :)
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    OverClocK1ng 2 hf.
    Hemen alayım. Böyle bir şeyi bekleyen Babam gibi sevdiğim bir abim var.
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    Ussuz 2 hf.
    Güzel icat
    Yanıtla +1
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    Spider_hip 2 hf. en beğenilen
    Sonunda günü çıkartabilmek için sırt çantamızda 8-10 tane powerbankla dolaşacağız. Eldivendi, saatti, gözlüktü, telefondu, giysiydi, bu gidişle elektrik pahalanır iyice benden söylemesi.
    Yanıtla +9
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