Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı

Çin'de satışına başlanan Honor MagicWatch 2 büyük bir ilgiyle karşılandı. Önceki model de son derece popüler olduğu için bu durum hiç kimse için sürpriz olmadı. Resmi raporlara göre akıllı saat sadece 1 dakika içinde 10.000 adet sattı.İlginizi Çekebilir İlk kez satışa sunulan Lenovo Watch X sadece 15 saniyede tükendi
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Görünüşe bakılırsa ilk parti 10.000 adetle sınırlıydı. Bu da zaten 60 saniyede tükendi. Akıllı saati satın almak isteyenler diğer müşterilerin 7 Ocak tarihini beklemeleri gerekecek. Zira MagicWatch 2'nin ikinci partisi o gün satışa sunulacak.
14 gün pil ömrü
Kirin A1 platformundan güç alan akıllı saat 1.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Cihazda 15 farklı egzersiz modu var. Aynı zamanda kalp atış hızını ölçebiliyor.
5 ATM suya dayanıklılık derecesine (50 metreye kadar) sahip olan akıllı saat, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca Honor MagicWatch 2'nin 14 günlük pil ömrü ile öne çıktığını belirtelim.
http://hardware.cnmo.com/news/676218.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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The main features of, Honor MagicWatch 2 and Huawei Watch GT2 are almost the same. All support Bluetooth call, watch face DIY, stand-alone music player, independent GPS, heart rate detection, pressure detection, and support for 15 mainstream exercise modes.
Honor's Magic Watch 2 is basically the Huawei Watch GT 2 with a different name
It's the same watch, you know - never believe it's not so
Yani bütün özellikler neredeyse aynı.
Tasarıma gelince sadece renk seçeneklerinde farklılıklar var, fonksiyon tuşlarının yeri ve görevleri de tamamen aynı.
At this point, we can clearly see that, Honor Magic Watch 2 is a replica of Huawei Watch GT2, with almost the same functionality, but at a lower price
Fiyat konusunda tamamen aynı saat olmalarına rağmen Honor Watch bir miktar daha ucuz olacak. Huawei sanırım burada marka farkını vurgulamak istiyor.
Sadece bir sitede özellik tablosunda Honor Watch 2 için 16 GB Ram, Huawei Watch için 32 GB Ram yazılmış ama bana kalırsa orada da bir yazım yanlışı olduğunu düşünüyorum.
wareable.com/...
smartwatchseries.com/...
gearbest.com/...
Biri Honor diğeri Huawei. Görüntü olarak az fark var. Birde Huawei'nin 42mm ebatlı modelinde çözünürlük düşük. Belki bir kaç gıdım fark daha.
Ayrıca heryere yazıyorum ama amoled ekranlı Amazfit GTR 24 gün pil ömrü sunuyor :D