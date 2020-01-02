Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı

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Çin'de satışına başlanan Honor MagicWatch 2 büyük bir ilgiyle karşılandı. Önceki model de son derece popüler olduğu için bu durum hiç kimse için sürpriz olmadı. Resmi raporlara göre akıllı saat sadece 1 dakika içinde 10.000 adet sattı.

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Görünüşe bakılırsa ilk parti 10.000 adetle sınırlıydı. Bu da zaten 60 saniyede tükendi. Akıllı saati satın almak isteyenler diğer müşterilerin 7 Ocak tarihini beklemeleri gerekecek. Zira MagicWatch 2'nin ikinci partisi o gün satışa sunulacak.

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14 gün pil ömrü

Kirin A1 platformundan güç alan akıllı saat 1.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Cihazda 15 farklı egzersiz modu var. Aynı zamanda kalp atış hızını ölçebiliyor.

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5 ATM suya dayanıklılık derecesine (50 metreye kadar) sahip olan akıllı saat, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca Honor MagicWatch 2'nin 14 günlük pil ömrü ile öne çıktığını belirtelim.

http://hardware.cnmo.com/news/676218.html

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