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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı

    Honor geçtiğimiz Kasım ayında, V30 serisi akıllı telefonları ile birlikte MagicWatch 2 adlı yeni akıllı saatini de tanıtmıştı. Büyük ilgiyle karşılaşan cihazın ilk partisi 1 dakikada tükendi.
    2 hf.
    3,8b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı
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    Çin'de satışına başlanan Honor MagicWatch 2 büyük bir ilgiyle karşılandı. Önceki model de son derece popüler olduğu için bu durum hiç kimse için sürpriz olmadı. Resmi raporlara göre akıllı saat sadece 1 dakika içinde 10.000 adet sattı.

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    Görünüşe bakılırsa ilk parti 10.000 adetle sınırlıydı. Bu da zaten 60 saniyede tükendi. Akıllı saati satın almak isteyenler diğer müşterilerin 7 Ocak tarihini beklemeleri gerekecek. Zira MagicWatch 2'nin ikinci partisi o gün satışa sunulacak.

    Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı
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    14 gün pil ömrü

    Kirin A1 platformundan güç alan akıllı saat 1.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Cihazda 15 farklı egzersiz modu var. Aynı zamanda kalp atış hızını ölçebiliyor.

    Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı
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    5 ATM suya dayanıklılık derecesine (50 metreye kadar) sahip olan akıllı saat, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca Honor MagicWatch 2'nin 14 günlük pil ömrü ile öne çıktığını belirtelim.



    http://hardware.cnmo.com/news/676218.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Erasmus78 2 hf.
    Huawei Watch GT 2 den farkı ne bunun?
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 2 hf. Erasmus78
    Bir kaç yabancı inceleme ve karşılartırma sitesine baktım. Neredeyse tamamen aynılar.

    The main features of, Honor MagicWatch 2 and Huawei Watch GT2 are almost the same. All support Bluetooth call, watch face DIY, stand-alone music player, independent GPS, heart rate detection, pressure detection, and support for 15 mainstream exercise modes.

    Honor's Magic Watch 2 is basically the Huawei Watch GT 2 with a different name
    It's the same watch, you know - never believe it's not so

    Yani bütün özellikler neredeyse aynı.

    Tasarıma gelince sadece renk seçeneklerinde farklılıklar var, fonksiyon tuşlarının yeri ve görevleri de tamamen aynı.

    At this point, we can clearly see that, Honor Magic Watch 2 is a replica of Huawei Watch GT2, with almost the same functionality, but at a lower price

    Fiyat konusunda tamamen aynı saat olmalarına rağmen Honor Watch bir miktar daha ucuz olacak. Huawei sanırım burada marka farkını vurgulamak istiyor.

    Sadece bir sitede özellik tablosunda Honor Watch 2 için 16 GB Ram, Huawei Watch için 32 GB Ram yazılmış ama bana kalırsa orada da bir yazım yanlışı olduğunu düşünüyorum.

    wareable.com/...
    smartwatchseries.com/...
    gearbest.com/...
    1 Yanıt Yanıtla
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    interwap 2 hf. Erasmus78
    Topkısının aynısı.
    Biri Honor diğeri Huawei. Görüntü olarak az fark var. Birde Huawei'nin 42mm ebatlı modelinde çözünürlük düşük. Belki bir kaç gıdım fark daha.
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    Fenomenon 2 hf.
    Tasarım olarak güzel duruyor ancak fiyat önemli.
    Ayrıca heryere yazıyorum ama amoled ekranlı Amazfit GTR 24 gün pil ömrü sunuyor :D
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