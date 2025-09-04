Giriş
    Amazon'un Starlink rakibi Kuiper, uydu interneti için ilk havayolu şirketi ile anlaştı

    Amazon'un Starlink'e rakip olacak uydu ağı Kuiper, nihayet gerçeğe dönüşüyor. Bu yıl 100'den fazla uydu fırlatan Amazon, şimdi de uydu interneti için bir havayolu şirketiyle ilk anlaşmasını imzaladı.

    Amazon'un Starlink rakibi Kuiper, havayolu firmalarıyla anlaşıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk öncülüğünde hayata geçirile girişimlerden biri olan Starlink, uydu internetini çok daha yaygın hâle getirmek için önemli adımlar atıyor. Bu konuda öncü olmaları onları oldukça avantajlı bir yerde konumlandırmış durumda. Ancak Elon Musk'ı Starlink'i, hızla büyüyen tek uydu ağı değil. Starlink'e paralel olarak Amazon da yörüngede kendi uydu ağını kuruyor. Kuiper adını taşıyan bu proje de artık hizmet aşamasına geçiyor.

    Kuiper Projesi, bir havayolu şirketi ile ilk anlaşmasını imzaladı. Kuiper uyduları tarafından sağlanan uydu interneti, 2027 yılından itibaren Amerikalı havayolu şirketi JetBlue'nun uçaklarında kullanılacak. Böylece yolcuları güvenli ve kesintisiz Wi-fi bağlantısı sağlayacak. Hatırlarsanız SpaceX de Starlink ağını kullanama aldıktan sonra United Airlines, Hawaiian Airlines, Air France gibi havayolu şirketleriyle benzer anlaşmalar imzalamıştı.

    Amazon'un Kuiper Projesi Sonunda Hız Kazanmaya Başladı

    Kuiper Projesi 2019 yılından beri hazırlık aşamasında olsa da yaşanan aksilikler sebebiyle Starlink'in çok gerisinde kalmış durumda. Amazon ilk Kuiper uydularını bu yılın Nisan ayında yörüngeye fırlatabildi. Ancak aradan geçen sürede önemli adımlar atıldı. Kuiper uydu ağında bugün 100'den fazla uydu bulunuyor. Elbette bu, 8 binden fazla uyduya sahip olan Starlink'in çok gerisinde ama Amazon en azından yol almaya başladı. Proje bu yılın başına kadar neredeyse tamamen tıkanmıştı. Bu yıl fırlatılan 100 uyduya bir de yapılan anlaşmalar eklenince, Amazon'un en azından mesafe kat etmeye başladığını söyleyebiliriz. Çünkü bu, bu yıl imzalanan ilk önemli anlaşma değil. Amazon, Nisan ayında da Kuiper sistemini uçaklarına entegre etmesi için Airbus ile anlaşmıştı.

