Solana Coin geleceği nasıl görünüyor? SOL alternatifi coinler hangileri?

Tam Boyutta Gör Solana coin geleceği, kripto para dünyası sakinleri tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. FTX kripto para borsasının çöküşündeki olaylarından etkilendikten sonra 2023 yılında büyük bir yükseliş yaşayan SOL coinin akıbeti merak ediliyor.

Ekim ayına 22 dolar seviyesinden başlayan SOL, Ekim’in son haftasında ciddi bir artış yaşayarak 43 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kasım ayında da yükselişini sürdüren kripto coin, Solana coin geleceği ile ilgili yükseliş beklentilerini haklı çıkardı. CoinGecko verilerine göre SOL, son 30 gün içerisinde yüzde 77,9 oranında artış yaşayarak 57,13 dolardan işlem görüyor.

PricePredictions tarafından yapılan tahminlere göre, Solana mevcut durumda ayı trendi yaşıyor. Ancak tahmin platformu, Solana coin geleceği için boğa trendi öngörüsünde bulunuyor. Platform, Solana coin’in 2 Aralık tarihine kadar 57,47 dolar seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

Geçtiğimiz ay SOL’un fiyatının Mayıs 2022’den beri ulaşılmayan seviyelere ulaşması, kripto coinin yatırımcısını sevindiriyor. FTX krizinden karlı çıkan Solana’nın piyasa değerinde Aralık 2023’te istikrarlı bir artış eğilimi beklentisi olduğu ifade ediliyor. Bu beklentinin, Solana ağındaki son gelişmeler ve faaliyetlerle de uyumlu olduğu belirtiliyor.

Tahmin platformları uzun vadede iyimser olsa da kripto ekosisteminde sık sık kriz yaşama ihtimali olduğu her kripto meraklısı tarafından biliniyor. Solana coin de mevcut fiyatıyla, 2021’deki tüm zamanların en yüksek değeri olan 259 dolar bandının yüzde 77,91 altında seyrediyor.

Bazı yatırımcılar, uzun süredir kripto piyasasında olan ve artışları kadar yaşadıkları düşüşlerle de gündeme gelen coinlere yatırım yapmak istemiyor. Alternatif projelere ilgi gösteren yatırımcılar, indirimli fiyatlardan token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliklerine ilgi gösteriyor. Solana alternatifi coinler arasında Bitcoin ETF ve Bitcoin Minetrix isimli iki proje dikkat çekiyor.

Spot Bitcoin ETF Başvurularından İlham Alan Bitcoin ETF 2 Milyona Koşuyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayını bekleyen spot Bitcoin ETF başvuruları, yeni bir kripto projesine ilham oluyor. Bitcoin ETF isimli bir token, ön satışında topladığı 2 milyona yakın fon ile yatırımcıların radarına takılıyor.

Bitcoin ETF token, yatırımcıların gündemin en popüler konusu olan spot Bitcoin ETF onayları daha gerçekleşmeden pozisyon almasına olanak sağlıyor. Bitcoin ETF başvuruları ile resmi bir bağlantısı bulunmasa da proje, yatırımcılarını gelecek onaylara göre ödüllendiriyor.

Projenin ön satış etkinliği, aşamalı bir fiyat artışı ile erken dönem yatırımcısına daha fazla potansiyel kazanç elde etme imkanı sunuyor. Ön satışta indirimli fiyattan Bitcoin ETF token satın alan yatırımcılar, bu sayede daha borsa listelemeleri gerçekleşmeden fayda sağlayabiliyor.

Şeffaflığı ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen BTCETF tokenin, toplamda 2 milyar 100 milyon token arzı bulunuyor. ERC-20 tokeni olan Bitcoin ETF token arzının 840 milyon adedi, ön satış ile yatırımcısıyla buluşuyor.

Proje ekibi, yatırımcılara staking imkanı da sunuyor. BTCETF tokenlerini belirli bir süreliğine kilitlemeyi seçen topluluk üyeleri, pasif gelir elde etme fırsatı buluyor. Proje sayfasındaki kontrol ekranında, şu ana kadar stake edilen Bitcoin ETF token sayısının 182 milyonu geçtiği ve mevcut APY’nin yüzde 143 olduğu görülüyor.

Bitcoin ETF token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart kullanarak ön satıştaki yerini alabiliyor. Ön satışta toplanan meblağ, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 1 milyon 754 bin dolar olarak belirtiliyor.

Bitcoin Minetrix Maliyetsiz BTC Madenciliği Vadediyor

Katılımcılarına maliyetsiz, zahmetsiz ve merkeziyetsiz BTC madenciliği imkanı sunmayı amaçlayan Bitcoin Minetrix, ön satış etkinliğine gösterilen yoğun ilgi sayesinde 5 milyon dolara yaklaşıyor.

Şu ana kadar toplanan fonların 4,4 milyon dolar olarak belirtildiği ön satışta yatırımcılar, indirimli fiyatlardan Bitcoin Minetrix token satın alma imkanı buluyor. Bu BTCMTX tokenler, madencilik mekanizmasının anahtarı olarak konumlanıyor.

Ön satış etkinliğinde BTCMTX token alan yatırımcılar, bu tokenleri bulut madenciliği kredileri karşılığında stake ediyor. Madencilik kredileri belirli bir süre boyunca token yakma mekanizmasına dahil oluyor ve ortaya çıkan BTC’ler yatırımcının cüzdanına aktarılıyor.

Bitcoin Minetrix platformunda madencilik yapmak için yalnızca BTCMTX token sahibi olmak gerekiyor. Pahalı donanımlar, yazılımlar, enerji çözümleri ve madencilik sözleşmesi maliyetleri ile fonların kaybedilmesi gibi riskler söz konusu olmuyor.

Bitcoin Minetrix token, Ethereum blok zinciri üzerinde inşa ediliyor. Stake Et ve Madencilik Yap özelliği ile türünün ilk örneği olan BTCMTX token, staking sayesinde pasif gelir elde etme imkanı da sunuyor. Şu ana kadar stake edilen Bitcoin Minetrix token sayısı, 310 milyonu geçiyor. Mevcut oranla BTCMTX token staking’inin APY’si ise yüzde 134 olarak belirleniyor.

Aşamalı fiyat artışının uygulandığı ön satış etkinliğine katılmak isteyen yatırımcılar, mevcut fiyatıyla 0,0118 dolardan Bitcoin Minetrix token satın alabiliyor. Kripto meraklıları, ETH, USDT, MATIC, BNB veya kart işlemleri aracılığıyla satın alım yapabiliyor.

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Solana Coin geleceği nasıl görünüyor? SOL alternatifi coinler...