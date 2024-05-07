Solana Tabanlı Coinler Tekrar Revaçta! Sealana 250 Bin Doları Aştı

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Ethereum katili olarak bilinen Solana blok zincirinin native para birimi SOL, olumlu trendini sürdürüyor. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte yüzde 3,68 ve son 7 günde yüzde 13’ün üzerinde artan SOL, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 152,33 dolardan işlem görüyor.

Solana’daki yükselişin sebepleri arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan bir balina hareketi de gösteriliyor. 38 milyon dolarlık token hareketi sonrasında Solana token bir anda yüzde 7 artarken SOL topluluğunun dinamikleri ve fiyat etkilerine ilişkin spekülasyonların tetiklendiği görülüyor.

Yüksek miktarda SOL token içeren bu balina hareketliliği, Solana piyasasında iyimserlik duygusunun hakim olmasına yol açıyor. Solana’ya olan güveni artıran bu transfer, bir süredir yükselişte olan Solana ağının olumlu yükselişini destekliyor.

Solana blok zinciri denilince akla gelen çok sayıda meme coin projesi de oldukça iyi performans gösteriyor. CoinGecko verilerine göre Solana tabanlı meme coinler listesinde ilk sırada yer alan Dogiwfhat’teki (WIF) yükseliş son 24 saatte yüzde 3’ü ve Book of Meme’deki (BOME) artış yüzde 4’ü geçiyor. Listenin ilk iki sırasındaki WIF ve BONK tokenlerde “Satın Al” göstergesi göze çarparken 4. sıradaki Popcat’in son 7 günde yüzde 40’tan fazla artmış olması dikkat çekiyor.

Kripto ekosistemine daha fazla yatırımcı çekmek için en iyi kripto paralar arasında gösterilen meme coin projeleri, bir süre daha gündemi meşgul etmeye ve yatırımcısını kazandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Meme coin çılgınlığı devam ederken çok sayıda yeni yatırımcı, popüler olması beklenen coin arayışına çıkıyor.

Yatırımcıların radarına giren projeler arasında Solana tabanlı meme coin projeleri üst sıralarda yer alıyor. Ön satış etkinliği ivme kazanan Sealana isimli bir proje, kısa sürede 250 bin doları aşarak topluluğunu genişletiyor.

Sealana Token Ön Satışı 250 Bin Doları Aştı

Solana tabanlı meme coin projeleri genel kripto para piyasasının aksi bir hareketlilik göstererek yükselişini sürdürürken yeni başlayan ön satışıyla Sealana (SEAL) token kripto arenasına güçlü bir giriş yapıyor.

Ön satışın ilk saatlerinde 130 bin dolardan fazla fon toplayan Sealana token satın almak isteyen yatırımcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Şu ana kadar toplanan fonların 250 bin doları aştığı ön satış etkinliği, düşük fiyatlı yeni meme coin projelerine olan ilginin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Sealana projesinin başarısının sebepleri arasında performansı ile yatırımcısını mutlu eden SLERF ilişkisine dair spekülasyonlar göze çarpıyor. Sealana token proje ekibinin, pump yapan SLERF projesi ile bir bağlantısının olduğu yönündeki dedikodular, SEAL token ön satışına ivme kazandırıyor.

Spekülasyonlarla hızlı bir yükseliş yakalayan SEAL token, meraklı ve obur bir fok figürü ile karşımıza çıkıyor. Sealana isimli fokun tasarımında, popüler çizgi dizi South Park’ta bir karakter olan ve World of Warcraft bölümünde yer alan Gamer Guy’dan esinleniliyor.

Dağınık bir odada oturan ve elindeki süt şişesiyle ekrana bakan Gamer Guy’dan ilham alan Sealana, elindeki pizza ile bilgisayar karşısında vakit geçiriyor. Annesinin bodrumunda yaşayan Sealana, Solana ağındaki bir sonraki viral meme coin projesini bulmak ve Amerikan Rüyası’nı gerçekleştirmek istiyor.

Dijital dünyada balina avına çıkan Sealana, kendisiyle birlikte yatırımcıları da zengin etmeyi amaçlıyor.

Sealana Token Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Solana tabanlı Sealana ön satışı, geleneksel yaklaşımın aksine aşamalı bir etkinlik olarak düzenlenmiyor. Yatırımcılar Sealana token satın almak için sabit bir fiyat ile karşılaşıyor ve fiyat artışı mekanizması söz konusu olmuyor.

Şu ana kadar 250 bin dolardan fazla fon toplamayı başarmış olan Sealana ön satışına katılmak için yatırımcıların tek bir şey yapması gerekiyor: SOL göndermek. Proje sayfasındaki bir araç ile kripto cüzdan bağlayarak veya SOL transferi yaparak Sealana ön satışına katılmak mümkün oluyor.

SEAL token ile ilgilenen yatırımcılar, ön satış süresince 1 SOL karşılığında 6 bin 900 SEAL token satın alabiliyor. Proje sayfasında yer alan uyarıya göre katılımcıların merkezi bir borsa ile değil merkeziyetsiz bir kripto cüzdanı ile yatırım yapması gerekiyor.

Bağış odaklı bir ön satış yürüten Sealana ekibi, etkinlik bitiminde token talep mekanizmasını da kullanmıyor. Katılımcıların satın aldıkları SEAL tokenlerin ilgili cüzdanlara airdrop ile gönderilmesi planlanıyor.

Solana tabanlı meme coin projelerinin revaçta olduğu bir dönemde öncülleri SLERF ve BOME’nin başarısını tekrarlamak ve hatta onların önüne geçmek isteyen Sealana tokenin ön satış sonrasındaki borsa performansı merak ediliyor. Henüz bir üst limit bulunmayan ön satışın başarısı kripto topluluğu tarafından yakından takip ediliyor.

Projenin yol haritasına, başarılarına ve hedeflerine ilişkin bilgiler, Sealana ekibi tarafından resmi Telegram kanalı ve X hesabı üzerinden paylaşılıyor. Sealana token proje ekibi, meme coin projelerine ilgi gösteren, Solana tabanlı projelerin yükselişine inanan ve hızlı kazanç elde etmek isteyen yatırımcıları, SEAL ön satışına davet ediyor.

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Solana Tabanlı Coinler Tekrar Revaçta! Sealana 250 Bin Doları Aşt