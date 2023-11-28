Somfy, kablosuz perde motoru teknolojisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Ev dekorasyonunun ve estetiğinin önemli parçalarından biri olan perdeler, akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy sayesinde daha fonksiyonel hale geliyor. Uzaktan kumanda veya telefonunuzla bir dokunuşla kolayca açıp kapatmanız mümkün.

Elektrik bağlantısı olmadan çalışıyor

Şarj edilebilen, uzun ömürlü pillere sahip Somfy WireFree ürün serisiyle, evinize motorlu perde yaptırmak istediğinizde artık elektrik kablosu çektirmenize gerek kalmıyor. Böylece duvarlarınıza veya evinizin mevcut dekorasyonuna zarar gelmesinden endişe etmeden, kolayca Somfy teknolojisini evinize taşımanız mümkün oluyor. Tek yapmanız gereken, size yakın bir Somfy Expert bayisi ile iletişime geçmeniz ve istediğiniz perde modeline karar vermeniz.

Tüm perde çeşitleriyle uyumlu

Somfy’nin farklı özelliklerdeki ürün seçenekleri sayesinde, istediğiniz perde modelini tercih edebilirsiniz. Klasik perde, stor perde, plise perde, zebra perde, katlamalı perde ve jaluzi gibi birçok perde alternatifi içerisinden zevkinize ve evinizin dekorasyonuna en uygun olanı seçebilir, estetikten ödün vermeden motorlu perde rahatlığının keyfini sürebilirsiniz.

Şarj etmek çok kolay

Tam Boyutta Gör Yapılan uygulamaya ve kullanım sıklığına göre değişebilse de Somfy motorlu perdelerin pilleri uzun süre dayanıyor. Perdelerin şarj ihtiyacı 1 yıla kadar uzayabiliyor ve bu süre içinde tekrar şarj etmenize gerek kalmıyor. Şarj etmeniz gerektiğinde de şarj adaptörünü motor kafasındaki girişe takmanız yeterli oluyor. Manyetik uçlu şarj kablosu ile bunu daha kolay bir hale getirmeniz de mümkün. Manyetik kablonun ucunu motordaki diğer uca yaklaştırdığınızda mıknatıslı uçlar anında birleşiyor ve pil şarj olmaya başlıyor. Böylece yüksek bir yere çıkmanıza gerek kalmadan, daha kolay ve güvenli şekilde motorlu perdenizi şarj edebilir, yine uzun süre kullanabilirsiniz.

Evinizi akıllı eve dönüştürün

Motorlu perdelerinizi uzaktan kumanda ile kolayca açıp kapatmayı tercih edebileceğiniz gibi, Somfy’nin akıllı ev sistemi TaHoma Switch sayesinde günlük yaşamınızı da daha konforlu hale getirebilirsiniz. Telefonunuzda TaHoma uygulaması üzerinden evde olmasanız bile perdelerinizi kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz, oluşturacağınız senaryolarla perdelerinizin belirli saatlerde otomatik olarak açılıp kapanmalarını da sağlayabilirsiniz. Örneğin, sabahları perdeleriniz otomatik açılarak evinizi aydınlatabilir, akşamları da kapanarak özel hayatınızı yabancı gözlerden uzak tutmanıza yardımcı olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.