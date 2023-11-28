Somfy, kablosuz perde motoru teknolojisini tanıttı

- Elektrik bağlantısı olmadan çalışıyor
- Tüm perde çeşitleriyle uyumlu
- Şarj etmek çok kolay
- Evinizi akıllı eve dönüştürün
- Yorumlar
Elektrik bağlantısı olmadan çalışıyor
Şarj edilebilen, uzun ömürlü pillere sahip Somfy WireFree ürün serisiyle, evinize motorlu perde yaptırmak istediğinizde artık elektrik kablosu çektirmenize gerek kalmıyor. Böylece duvarlarınıza veya evinizin mevcut dekorasyonuna zarar gelmesinden endişe etmeden, kolayca Somfy teknolojisini evinize taşımanız mümkün oluyor. Tek yapmanız gereken, size yakın bir Somfy Expert bayisi ile iletişime geçmeniz ve istediğiniz perde modeline karar vermeniz.
Tüm perde çeşitleriyle uyumlu
Somfy’nin farklı özelliklerdeki ürün seçenekleri sayesinde, istediğiniz perde modelini tercih edebilirsiniz. Klasik perde, stor perde, plise perde, zebra perde, katlamalı perde ve jaluzi gibi birçok perde alternatifi içerisinden zevkinize ve evinizin dekorasyonuna en uygun olanı seçebilir, estetikten ödün vermeden motorlu perde rahatlığının keyfini sürebilirsiniz.
Şarj etmek çok kolay
Evinizi akıllı eve dönüştürün
Motorlu perdelerinizi uzaktan kumanda ile kolayca açıp kapatmayı tercih edebileceğiniz gibi, Somfy’nin akıllı ev sistemi TaHoma Switch sayesinde günlük yaşamınızı da daha konforlu hale getirebilirsiniz. Telefonunuzda TaHoma uygulaması üzerinden evde olmasanız bile perdelerinizi kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz, oluşturacağınız senaryolarla perdelerinizin belirli saatlerde otomatik olarak açılıp kapanmalarını da sağlayabilirsiniz. Örneğin, sabahları perdeleriniz otomatik açılarak evinizi aydınlatabilir, akşamları da kapanarak özel hayatınızı yabancı gözlerden uzak tutmanıza yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.