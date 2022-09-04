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    Yılın beklenen oyunu Sonic Frontiers'tan yeni bir oynanış videosu geldi

    Geçtiğimiz yıl The Game Awards töreninde duyurulan Sonic Frontiers'tan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Oyun, 8 Kasım 2022'de çıkış yapacak.                   
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    Sonic Frontiers'tan yeni bir oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini SEGA'nın yaptığı Sonic serisinin yeni oyunu Sonic Frontiers'tan yeni oynanış videosu geldi.

    Sonic Frontiers, 8 Kasım 2022'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Bahsi geçen yeni oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 

    Sonic Frontiers Oynanış Videosu

    Sonic the Hedgehog’un en yeni yüksek hızlı macerasında dünyalar çarpışıyor! Nefes kesici bir aksiyon, macera ve gizem dünyasını keşfederken, güçlü düşman sürüleriyle savaşın. Beş adet devasa Starfall Adasında yarışırken, yeni yüksekliklere doğru hızlanın ve yüksek hızlı açık alan platform özgürlüğünün heyecanını yaşayın. Maceraya dalın, Kadimlerin gücünü kullanın ve bu yeni gizemli düşmanları durdurmak için savaşın. Sonic oyunlarının zirvesine hoş geldiniz!

    Yepyeni Açık Alan Platformunu Deneyimleyin
    Her birinin eşsiz aksiyon platform mücadeleleri ve keşfedilecek gizli sırlara sahip olduğu, beş adet devasa dünya dışı adada yarışın.

    Eşi Benzeri Olmayan Yüksek Hızlı Özgürlük
    Kendinize uygun gördüğünüz bir yol açın, yan görevleri keşfedin, bulmacaları çözün, kocaman yapıların üzerine çıkın, balık tutmaya gidin ve yolda birkaç tanıdık yüzle karşılaşın...

    Siber Uzayda Kendinize Meydan Okuyun
    Özgün Sonic hızında 3D platform imkânı sunan ve becerilerinizi daha önce hiç olmadığı kadar teste tabi tutabileceğiniz çeşitli mücadelelerle dolu Siber Uzay seviyelerinin kilidini açın.

    Siber Güçlü Savaş
    Kaçınma, savuşturma, karşı saldırı, kombo gibi hamleleri birleştirerek yepyeni savaş sistemi ile beceri ağacı yükseltmelerini, gizemli düşmanları alt etmek için de yeni Cyloop kabiliyetini kullanın.

    Gizem ve Entrika Dolu Yeni Bir Macera
    Sonic olarak oynayın ve robotumsu sürülerin musallat olduğu kadim bir uygarlığın kalıntılarındaki gizemleri ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkın.

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