EA'e göre Battlefield 6, 2025 yılının en çok satan nişancı oyunu oldu

Şu anda EA'in web sitesinin Battlefield 6 bölümünde “Battlefield 6'yı yılın en çok satan nişancı oyunu yaptığınız için teşekkür ederiz” yazan bir başlık yer alıyor. Bu da oyunun rakiplerinden daha fazla sattığını gösteriyor. Yazının yazıldığı sırada, Battlefield 6'nın tüm platformlarda 10 milyondan fazla kopya sattığı bildiriliyor. EA, güncel satış rakamlarını açıklamadı.
EA, bu hafta oyunun ücretsiz deneme sürümünü duyurdu. Battlefield 6, 25 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında PC ve konsollarda ücretsiz oynanabilecek. Hikaye modu da sunulacak mı yoksa yalnızca çok oyunculu modlar mı oynanabilecek henüz belli değil. Üç harita, beş oyun modunun olacağı açıklanan BF6 ücretsiz sürüme ilişkin detaylı bilgi EA tarafından yakında paylaşılacak.