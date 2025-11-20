EA'e göre Battlefield 6, 2025 yılının en çok satan nişancı oyunu oldu

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, üç günde yedi milyondan fazla satarak seride yeni bir satış rekoru kırdı. İlk haftasonunda da online 172 milyondan fazla maç oynandı ve dijital yayın platformlarında 15 milyon saatten fazla izlendi. Electronic Arts, Battlefield 6'nın 2025'in en çok satan nişancı oyunu olduğunu iddia ediyor.

Şu anda EA'in web sitesinin Battlefield 6 bölümünde “Battlefield 6'yı yılın en çok satan nişancı oyunu yaptığınız için teşekkür ederiz” yazan bir başlık yer alıyor. Bu da oyunun rakiplerinden daha fazla sattığını gösteriyor. Yazının yazıldığı sırada, Battlefield 6'nın tüm platformlarda 10 milyondan fazla kopya sattığı bildiriliyor. EA, güncel satış rakamlarını açıklamadı.

EA, bu hafta oyunun ücretsiz deneme sürümünü duyurdu. Battlefield 6, 25 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında PC ve konsollarda ücretsiz oynanabilecek. Hikaye modu da sunulacak mı yoksa yalnızca çok oyunculu modlar mı oynanabilecek henüz belli değil. Üç harita, beş oyun modunun olacağı açıklanan BF6 ücretsiz sürüme ilişkin detaylı bilgi EA tarafından yakında paylaşılacak.

