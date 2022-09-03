Yılın merakla beklenen oyunu God of War Ragnarok'tan yeni bir oynanış videosu geldi

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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'tan oynanış videosu geldi.

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Paylaşılan video Game Informer hazırladığı özel bir oynanış videosu. Video genel bir oynanıştan ziyade oyundaki yeteneklerimizden birisine odaklanmış durumda ancak yine de oynanış için daha fazla fikir sahibi olabiliyoruz.

God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe altyazı desteği ile çıkışını yapacak. God of War Ragnarok şüphesiz bu yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi. Umuyoruz ki beklentileri karşılayan bir oyun olur. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

God of War Ragnarok Oynanış Videosu

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God of War Ragnarok'tan yeni bir oynanış videosu geldi