Battlefield 6, bir hafta ücretsiz oynanabilecek: EA tarihi duyurdu

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, 10 Ekim'de çıkış yaptı ve en büyük rakibi Call of Duty: Black Ops 7'nin önünde kalmayı başardı. Oyununun 28 Ekim'de yayınlanan RedSec adlı ücretsiz bir battle royale modu da bulunuyor. Şimdi, oyuncular daha fazla çok oyunculu modu ücretsiz deneyimleyebilecek.

Battlefield 6, 25 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olacak

EA, Battlefield 6 için ücretsiz deneme sürümünü duyurdu. 25 Kasım'da başlayıp 2 Aralık'ta sona erecek olan deneme sürümünde oyuncular beş oyun moduna ve üç haritaya erişebilecek. Modlar arasında; Conquest, Breakthrough, Sabotage ve Team Deathmatch olacak, beşinci mod ise henüz açıklanmadı. Haritalar arasında da Siege of Cairo, Eastwood ve Blackwell Fields yer alacak. Ücretsiz deneme hakkında daha fazla bilgi gelecek hafta paylaşılacak.

Tek oyunculu modun ücretsiz denemeye dahil edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ücretsiz deneme sürümü tüm platformlarda mevcut olacak: PS5, Xbox Series X|S ve PC.

Ücretsiz deneme sürümünün duyurusu, Battlefield Studios'un Battlefield 6 California Resistance güncellemesini yayınladığı gün geldi. Bu güncelleme, Eastwood adlı yeni bir harita ve Sabotage adlı hızlı tempolu sınırlı süreli bir etkinlik modu ekliyor. 18 Kasım güncellemesi ayrıca Redsec battle royale modu için yeni Gauntlet görevi ve Fort Lyndon haritasına dağılmış Prepper Stashes adlı yeni öğeler ekledi. Battlefield 6'nın 1. Sezonunun bir sonraki aşaması 9 Aralık'ta Winter Offensive ile geliyor.

