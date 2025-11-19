Giriş
    EA, F1 serisinde 2026’da tam oyun yayınlamayacak!

    EA, 2026’da yeni F1 oyunu çıkarmayıp F1 25 için ücretli DLC sunacak. Serinin bir sonraki tam oyunu ise 2027’de, tamamen yeniden tasarlanmış bir deneyim olarak oyuncularla buluşacak.

    EA, F1 serisinde 2026’da tam oyun yayınlamayacak! Tam Boyutta Gör

    Electronic Arts (EA), Formula 1 oyun serisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 2026 yılında yeni bir F1 oyunu çıkarmak yerine mevcut F1 25 oyununa ücretli bir genişleme paketi (DLC) sunacak. EA, bu adımı “F1 Franchise’ında stratejik bir yeniden yapılandırma” olarak nitelendiriyor. Serinin bir sonraki tam oyunu ise 2027’de, tamamen yeniden tasarlanmış bir deneyim olarak oyuncularla buluşacak.

    F1 serisinde büyük değişiklik

    2026 DLC’si, EA tarafından “premium içerik güncellemesi” olarak tanımlanıyor ve 2026 sezonundaki büyük değişiklikleri oyuna yansıtacak. Bu paket, yeni araçlar, yarış kuralları, takımlar ve pilotları oyun severlerle buluşturacak. F1 araçlarında beklenen kapsamlı değişiklikler de DLC kapsamında oyuna entegre edilecek. Paket için fiyat ve çıkış tarihi ise 2026 yılı içinde açıklanacak. Ancak yeni nesil araçların fizik detaylarının oyuna eklenip eklenmeyeceği veya hangi düzeyde ekleneceği şimdilik belirsiz.

    Öte yandan 2027’de çıkacak olan tam oyun hakkında EA, detaylı bilgi paylaşmaktan kaçınsa da, oyunun Formula 1’in heyecanını ve aksiyonunu derinlemesine ve yenilikçi bir şekilde yansıtacak bir deneyim olacağını belirtiyor. Dolayısıyla en azından EA, F1 27’de kapsamlı ve derin oynanış değişiklikleri sunmayı planlıyor. Şirket, bu adımın EA Sports F1 serisine uzun vadeli stratejik yatırımın bir parçası olduğunu ifade ediyor. Projede, Formula One Management ve F1 takımlarının desteği de bulunacak.

