GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (22 Kasım)

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta The Crew Motorfest ve Long Drive Northdahil 9 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine dahil SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, Long Drive North, Demonschool, Moonlighter 2: The Endless Vault, Monsters Are Coming! Rock & Road, Prologue: Go Wayback!, The Crew Motorfest, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ve Sacred 2 Remaster 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Steam)

Long Drive North ( Steam)

Demonschool (Steam)

Moonlighter 2: The Endless Vault (Steam, Xbox)

Monsters Are Coming! Rock & Road (Steam, Xbox)

Prologue: Go Wayback! ( Steam)

The Crew Motorfest (Xbox)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Steam)

Sacred 2 Remaster (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 420 TL (indirimli), 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 aylık 1.380 TL (indirimli)

RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 aylık 3.588 TL (indirimli)

