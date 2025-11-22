GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (22 Kasım)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine dahil SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, Long Drive North, Demonschool, Moonlighter 2: The Endless Vault, Monsters Are Coming! Rock & Road, Prologue: Go Wayback!, The Crew Motorfest, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ve Sacred 2 Remaster 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Steam)
- Long Drive North ( Steam)
- Demonschool (Steam)
- Moonlighter 2: The Endless Vault (Steam, Xbox)
- Monsters Are Coming! Rock & Road (Steam, Xbox)
- Prologue: Go Wayback! ( Steam)
- The Crew Motorfest (Xbox)
- Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Steam)
- Sacred 2 Remaster (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL (indirimli), 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 aylık 1.380 TL (indirimli)
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 aylık 3.588 TL (indirimli)
