Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Zoeti ve Godzilla Voxel Wars erişime açıldı. Tayvanlı stüdyo Dusklight Games tarafından geliştirilen Zoeti , oyuncuların kart toplama, bunları kombolar halinde birleştirme ve çeşitli yeteneklerle eşleştirme görevini üstlendiği, chibi tarzı bir deste oluşturma roguelite oyunu. Sıra tabanlı ve stratejik unsurlarla öne çıkan Godzilla Voxel Wars ise, voxel tarzı grafikleri ile efsanevi kaiju evrenini konu alıyor.
Zoeti, Godzilla Voxel Wars 20 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.