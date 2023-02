The Forest'ın devam oyunu ilk günden 400.000 eş zamanlı oyuncuyu geçti

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Newnight'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Endnight Games'in yaptığı hayatta kalma oyunu Sons of The Forest'tan güzel bir başarı geldi.

The Forest isimli oyunun devamı niteliğindeki Sons Of The Forest geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Çıkışıyla birlikte Steam'de bazı çökmelere sebep oldu ve ardından da oyuncu sayısıyla çökmelerin sebebini de göstermiş oldu. Sons of The Forest, daha ilk günden 411.999 oyuncuya ulaşarak güzel bir başarı yakaladı.

Oyunu şu anda 280 TL'lik fiyatıyla Steam'de bulabilirsiniz. Oyunun şu anda erken erişimde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden bazı sorunlar olma ihtimali yüksek ancak yine de ilk yorumların güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca oyunun çıkış saatlerinde de Twitch üzerinden 777.579 kişinin izlediğini belirtelim.

