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    The Forest'ın devam oyunu ilk günden 400.000 eş zamanlı oyuncuyu geçti

    Popüler hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest, geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı ve Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısında 400.000'i geçti.
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    Sons Of The Forest ilk günden 400.000 eş zamanlı oyuncuyu geçti Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Newnight'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Endnight Games'in yaptığı hayatta kalma oyunu Sons of The Forest'tan güzel bir başarı geldi.

    Sons Of The Forest'tan Başarı

    The Forest isimli oyunun devamı niteliğindeki Sons Of The Forest geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Çıkışıyla birlikte Steam'de bazı çökmelere sebep oldu ve ardından da oyuncu sayısıyla çökmelerin sebebini de göstermiş oldu. Sons of The Forest, daha ilk günden 411.999 oyuncuya ulaşarak güzel bir başarı yakaladı.

    Oyunu şu anda 280 TL'lik fiyatıyla Steam'de bulabilirsiniz. Oyunun şu anda erken erişimde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden bazı sorunlar olma ihtimali yüksek ancak yine de ilk yorumların güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca oyunun çıkış saatlerinde de Twitch üzerinden 777.579 kişinin izlediğini belirtelim.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 19 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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