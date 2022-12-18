Şarj edilmeden sonsuza kadar çalışması planlanan tren projesi

İsmi sonsuzluk olsa da aslında tren enerjiyi tabii ki yoktan var etmiyor. Yaptığı şey deniz seviyesinden yüksek konumdan, deniz seviyesindeki limana giden yük trenlerindeki depolanmış haldeki yer çekimi enerjisini kullanmak.
Toplam 2.8 kilometre uzunluğunda, 244 yük vagonluk, 40.000 ton boş ağırlıklı tren 34.400 ton demir cevheri taşıyor. Demir cevheri yük treni, 450 metre aşağıdaki limana 280 kilometreyi beş saatte kat ederek ulaşıyor.
Aşağı iniş esnasında yer çekimi enerjisini elektriğe çevrip, bataryalarda depolayan tren yukarı tekrar çıkarken elektrik enerjisini tekrar yer çekimi enerjisine çeviriyor. Bunu sonsuza kadar yapabilmesindeki özel durumu ise aşağı inerken ağır, yükünü boşaltıp yukarı çıkarken hafif olması sayesinde başarabiliyor.
Bildiğiniz gibi elektrik motorunu tersine çevirdiğinizde eğer yapısı uygun ise jeneratör olarak da iş görebilir. Aynı şekilde elektrikli veya hibrit arabalar da tam olarak bu şekilde bir rejeneratif frenleme yaparak enerji kazanımı sağlar.
Bu tren de aşağı inerken tam olarak bunu yapıyor ama yukarı çıkarken yarı ağırlığına inmekte, yani yarı indiğinde elde ettiği enerji çıkarken ihtiyaç duyduğunun iki katı. Bu nedenle oluşacak sürtünme, hava drenci, şarj ve motor kayıplarının çoğunu rahatça telafi edecek kapasitesiye sahip. Tren aşağı inerken yaklaşık 91 MWh elektrik enerjisini taşıdığı batarya vagonlarına depoluyor. Bu bataryaların ağırlığı yaklaşık 690 ton. Devasa gözüken bu rakam aslında trenin toplam ağırlığının sadece %2’si kadar.
Projeyi ise elektrikli formula 1 araçları yapmakla ünlü Williams Gelişmiş Mühendislik şirketi üstlenmiş. Toplam bedeli 50 milyon dolar olan proje 2 yıl içinde tamamlanacak ve ardından 54 dizel lokomotif ve 16 tren seti bir daha hiç yakıt tüketmeyecek şekilde değiştirilmeye başlanacak ve yıllık milyonlarca litre dizel tüketiminden tasarruf sağlanacak.Kaynakça https://www.fmgl.com.au/in-the-news/media-releases/2022/03/01/fortescue-williams-(wae)-settlement-powers-development-of-world-first-infinity-train https://www.iflscience.com/infinity-train-that-never-needs-to-recharge-in-development-says-mining-firm-62817 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...