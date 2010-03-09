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Sony, 3D televizyonların çıkış tarihini açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony, 3D televizyonların çıkış tarihini açıkladı
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Dünya televizon pazarının lider isimlerindne Japonya merkezli lider elektronik üreticisi Sony, 3D TV satışına başlıyor. Rakipleri Samsung ve Panasonic'den geri kalmak istemeyen firma yaptığı açıklama ile 3D TV modellerini ilk olarak kendi evinde yani Japonya pazarında satışa sunacağını belirtirken, resmi çıkış tarihi olarak 10 Haziran'ı belirlediğini duyurdu.40-inç (3200$) ve 46-inç (3888$) olmak üzere ilk etapta iki farklı kapasite seçeneği ile sunulaca 3D TV'leri için Sony en az 1 milyon adet satmayı hedefliyor.

Daha önceki açıklamalara bakılırsa 2 milyon 3D TV satmayı hedefleyen Samsung ve 1 milyon barajını aşacağını düşünen Panasonic ile Sony arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere Sony, "3D Home" konsepti çerçevesinde ev içerisinde çoklu ortam cihazlarına (TV, medya oynatıcısı, PS) 3D desteği kazandıracağını açıklamıştı. Rekabette geri kalmak istemeyen Sony, Japonya satışına paralel olarak aynı dönemde uluslararası satışa da başlamak istiyor ancak net bir tarih telaffuz etmiyor.


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korayus 9 yıl
Sevgili Umutcan,
Günümüz sinema filmleri her ne kadar 24fps olsa bile 3D için göz başına 30fps yetersiz olacaktır. Çünkü bir gös görüntü görürken diğer göz de aynı anda hiçbirşey görmeyecektir. Beyin bunun eksikliğini hisseder. Bu nedenledir ki 120Hz ile PC başında 3D gözlük kullananların gözleri çabuk yoruluyor ve ağrılara neden oluyor. Asıl sorun aynı anda her iki göze kesintisiz olarak görüntü verebilmekte. Sinemada polarize gözlükler ile bu sorun ortadan kalkıyor. Her böz için aynı anda 24fps görüntü kesintisiz olarak iletiliyor. Açıkcası 2010 yılında 3D TV patlaması yaşayacağımız çok net. Ülkemizde popüler olmaya 2011 de başlar diye tahmin ediyorum. Fakat gerçek anlamda 3D için yeni bir panel teknolojisi veya kendinden panelli gözlük geliştirilmeli.
Saygılar...
Koray Üstüner
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rider30 9 yıl
Artık LCD TV alınacaksa 3D televizyonları bekleyip tercih etmek daha doğru geliyor bana. Çünkü TV uzun vade'de kullanılacak bir ürün bence, yani sürekli alınan değiştirilen birşey değil.. Alındığı zaman yarının teknolojilerine uyumlu bir TV almak lazım. Avatar filmi bu yeni teknolojinin öncüsü oldu. Bu dünya kupası başta olmak üzere önümüzdeki seneden itibaren Hollywood'da filmler de 3D olarak çekilmeye başlanacak. Sinema salonlarından sonra 3D artık evde oturma odasında izlenecek. Son çıkan habere göre Örümcek Adam 4 filmi de 3D olarak çekilecek 2011 yazında vizyona girmesi hedefleniyormuş. Türkiye'de ilk geldiğinde dışarıya göre bu TV'lerin çok pahalı olacağı kesin. Fiyatlar ancak 1 sene sonra gerileme gösterebilir. O da 3D'nin yaygınlaşmasına bağlı..
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El_domingo 9 yıl
3d goruntulerin gozleri bozdugu soleniyor..nekadar dogrudur ki acep...
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crower74 9 yıl

El_domingo

3d goruntulerin gozleri bozdugu soleniyor..nekadar dogrudur ki acep...


3D gözlüksüz izlerseniz muhtemeldir
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korayus 9 yıl
Merhaba,
En az 120 hz olması bence yeterli değil. Bu görüntüyü 3D olarak nasıl göreceksiniz? Gözlük taksanız bile sağ-sol gözün TV ile senkron biçimde görüntüyü algılayabilmesi için TV ile gözlük arasında bir bağlantı yapılmalı. Bizim evdeki TV lerde böyle bir bağlantı yok. Her TV'nin gelen sinyali ekrana yansıtması için kendine has bir gecikme süresi olduğundan bu senkron işini ancak özel ayarlar yapılabilen ayrı bir cihaz ekleyerek yapmamız gerekir ki bu da herzaman bizi uğraştıracaktır. Bu nedenle 3D tvler üretiyorlar şimdi. Ayrıca bizim TV ler 120hz çalışsa bile gelen 120hz lik görüntüyü işleyebiliyorlar mı? Sanırım en iyi ihtimalle 1080p60 işleyebiliyorlar.
Saygılar...
Koray Üstüner
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santhora 9 yıl
Arkadaşlar ben 120Hz ve üzeri olan her tv yada monitör zaten 3d destekli diye biliyorum. Daha doğrusu 3d desteği için aletlerin 120Hz olması yeterli. Acaba benim bilmediğim ek bir özellik mi olması gerekiyo ki bunlar özellikle 3d tv dye adlandırıyolar ürünlerini. Yoksa tamamen satış strateji olup gerçekte 3d tv diye anılmasa da 120Hz olan her ürün 3D görüntüleri destekliyor mu?
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