Sony, 3D televizyonların çıkış tarihini açıkladı

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Dünya televizon pazarının lider isimlerindne Japonya merkezli lider elektronik üreticisi Sony, 3D TV satışına başlıyor. Rakipleri Samsung ve Panasonic'den geri kalmak istemeyen firma yaptığı açıklama ile 3D TV modellerini ilk olarak kendi evinde yani Japonya pazarında satışa sunacağını belirtirken, resmi çıkış tarihi olarak 10 Haziran'ı belirlediğini duyurdu.40-inç (3200$) ve 46-inç (3888$) olmak üzere ilk etapta iki farklı kapasite seçeneği ile sunulaca 3D TV'leri için Sony en az 1 milyon adet satmayı hedefliyor.

Daha önceki açıklamalara bakılırsa 2 milyon 3D TV satmayı hedefleyen Samsung ve 1 milyon barajını aşacağını düşünen Panasonic ile Sony arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere Sony, "3D Home" konsepti çerçevesinde ev içerisinde çoklu ortam cihazlarına (TV, medya oynatıcısı, PS) 3D desteği kazandıracağını açıklamıştı. Rekabette geri kalmak istemeyen Sony, Japonya satışına paralel olarak aynı dönemde uluslararası satışa da başlamak istiyor ancak net bir tarih telaffuz etmiyor.