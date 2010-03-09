Sony, 3D televizyonların çıkış tarihini açıkladı

Dünya televizon pazarının lider isimlerindne Japonya merkezli lider elektronik üreticisi Sony, 3D TV satışına başlıyor. Rakipleri Samsung ve Panasonic'den geri kalmak istemeyen firma yaptığı açıklama ile 3D TV modellerini ilk olarak kendi evinde yani Japonya pazarında satışa sunacağını belirtirken, resmi çıkış tarihi olarak 10 Haziran'ı belirlediğini duyurdu.40-inç (3200$) ve 46-inç (3888$) olmak üzere ilk etapta iki farklı kapasite seçeneği ile sunulaca 3D TV'leri için Sony en az 1 milyon adet satmayı hedefliyor.
Daha önceki açıklamalara bakılırsa 2 milyon 3D TV satmayı hedefleyen Samsung ve 1 milyon barajını aşacağını düşünen Panasonic ile Sony arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere Sony, "3D Home" konsepti çerçevesinde ev içerisinde çoklu ortam cihazlarına (TV, medya oynatıcısı, PS) 3D desteği kazandıracağını açıklamıştı. Rekabette geri kalmak istemeyen Sony, Japonya satışına paralel olarak aynı dönemde uluslararası satışa da başlamak istiyor ancak net bir tarih telaffuz etmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Günümüz sinema filmleri her ne kadar 24fps olsa bile 3D için göz başına 30fps yetersiz olacaktır. Çünkü bir gös görüntü görürken diğer göz de aynı anda hiçbirşey görmeyecektir. Beyin bunun eksikliğini hisseder. Bu nedenledir ki 120Hz ile PC başında 3D gözlük kullananların gözleri çabuk yoruluyor ve ağrılara neden oluyor. Asıl sorun aynı anda her iki göze kesintisiz olarak görüntü verebilmekte. Sinemada polarize gözlükler ile bu sorun ortadan kalkıyor. Her böz için aynı anda 24fps görüntü kesintisiz olarak iletiliyor. Açıkcası 2010 yılında 3D TV patlaması yaşayacağımız çok net. Ülkemizde popüler olmaya 2011 de başlar diye tahmin ediyorum. Fakat gerçek anlamda 3D için yeni bir panel teknolojisi veya kendinden panelli gözlük geliştirilmeli.
Saygılar...
Koray Üstüner
3D gözlüksüz izlerseniz muhtemeldir
En az 120 hz olması bence yeterli değil. Bu görüntüyü 3D olarak nasıl göreceksiniz? Gözlük taksanız bile sağ-sol gözün TV ile senkron biçimde görüntüyü algılayabilmesi için TV ile gözlük arasında bir bağlantı yapılmalı. Bizim evdeki TV lerde böyle bir bağlantı yok. Her TV'nin gelen sinyali ekrana yansıtması için kendine has bir gecikme süresi olduğundan bu senkron işini ancak özel ayarlar yapılabilen ayrı bir cihaz ekleyerek yapmamız gerekir ki bu da herzaman bizi uğraştıracaktır. Bu nedenle 3D tvler üretiyorlar şimdi. Ayrıca bizim TV ler 120hz çalışsa bile gelen 120hz lik görüntüyü işleyebiliyorlar mı? Sanırım en iyi ihtimalle 1080p60 işleyebiliyorlar.
Saygılar...
Koray Üstüner