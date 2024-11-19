Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, Elden Ring ve Dark Souls'un arkasındaki şirketi satın almak istiyor!

    Sony, Dark Souls ve Elden Ring ile tanınan FromSoftware’in ana şirketi Kadokawa'yı satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin ileri aşamalarda olduğu belirtiliyor.
    Sony, Elden Ring'in arkasındaki şirketi satın almak istiyor Tam Boyutta Gör
    Sony’nin Japonya merkezli medya devi Kadokawa Corporation’ı satın almak için görüşmelere başladığı bildiriliyor. Dark Souls ve Elden Ring gibi dünya çapında büyük başarı elde eden oyunların geliştiricisi FromSoftware’ı bünyesinde barındıran Kadokawa, uzun zamandır oyun, anime ve manga gibi sektörlerde adından söz ettiriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanabileceği belirtiliyor.

    Oyun sektörü için kritik bir hamle

    Habere ilişkin detayların basına yansımasının ardından Kadokawa’nın hisseleri yüzde 23 artarak tavan fiyatını gördü.  Öte yandan Sony, halihazırda Kadokawa’nın yüzde 2 hissesine ve FromSoftware’daki bir diğer küçük paya sahip. Olası bir satın alım, Sony’nin eğlence sektöründeki varlığını daha da güçlendirebilir.

    Sony, Elden Ring'in arkasındaki şirketi satın almak istiyor Tam Boyutta Gör
    Elden Ring, FromSoftware’ın ünlü oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Game of Thrones yazarı George R.R. Martin’in iş birliğiyle ortaya çıkmış bir eser konumunda. Şirket, Elden Ring’in başarısından ilham alarak, Kadokawa’nın geniş entelektüel mülkiyet portföyünden yararlanmayı hedefliyor. Fantastik bir dünyada geçen bu aksiyon-rol yapma oyunu, 25 milyon kopya satarak büyük bir ticari başarı elde etmişti. Oyunun genişleme paketi “Shadow of the Erdtree” ise çıkış yaptığı tarihte sadece üç gün içinde 5 milyon adet satmayı başarmıştı.

    Kadokawa ise 1945’te bir yayıncı olarak başladığı yolculuğunu anime, oyun ve eğlence sektörlerine genişleterek Japon kültürünün küresel temsilcilerinden biri haline geldi. Şirketin popüler serilerinden Re:Zero ve Delicious in Dungeon, hem manga hem de anime alanında büyük bir hayran kitlesine sahip.

    Sony CEO’su Kenichiro Yoshida, şirketin uzun ömürlü karakterler ve entelektüel mülkiyetlere yatırım yapmayı sürdürülebilir büyüme için bir strateji olarak gördüğünü vurguluyor. CEO, geçtiğimiz yıl “Sevilen karakterler ve fikri mülkiyet (IP) 30, 50 veya 100 yıl yaşayabilir” demişti.

    Oyunlar dışında, Japon kültürünün dünya genelindeki popülaritesinin artması ve anime içeriklerinin büyüyen streaming platformlarıyla yayılması, Sony’nin Kadokawa’yı hedef almasının temel nedenlerinden biri olabilir. Sony, The Last of Us gibi kendi oyun serilerini televizyon uyarlamalarına dönüştürerek bu alanda da başarılı bir örnek sergilemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 48 dakika önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde paketleme işi yapanların yorumları serum deri altına giderse ne olur hediye öztürk- öztürk masaj salonu resimleri en ideal motor hacmi motor subap değişimi fiyatları 2024

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız