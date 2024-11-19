Sony, Elden Ring ve Dark Souls'un arkasındaki şirketi satın almak istiyor!

Oyun sektörü için kritik bir hamle
Habere ilişkin detayların basına yansımasının ardından Kadokawa’nın hisseleri yüzde 23 artarak tavan fiyatını gördü. Öte yandan Sony, halihazırda Kadokawa’nın yüzde 2 hissesine ve FromSoftware’daki bir diğer küçük paya sahip. Olası bir satın alım, Sony’nin eğlence sektöründeki varlığını daha da güçlendirebilir.
Kadokawa ise 1945’te bir yayıncı olarak başladığı yolculuğunu anime, oyun ve eğlence sektörlerine genişleterek Japon kültürünün küresel temsilcilerinden biri haline geldi. Şirketin popüler serilerinden Re:Zero ve Delicious in Dungeon, hem manga hem de anime alanında büyük bir hayran kitlesine sahip.
Sony CEO’su Kenichiro Yoshida, şirketin uzun ömürlü karakterler ve entelektüel mülkiyetlere yatırım yapmayı sürdürülebilir büyüme için bir strateji olarak gördüğünü vurguluyor. CEO, geçtiğimiz yıl “Sevilen karakterler ve fikri mülkiyet (IP) 30, 50 veya 100 yıl yaşayabilir” demişti.
Oyunlar dışında, Japon kültürünün dünya genelindeki popülaritesinin artması ve anime içeriklerinin büyüyen streaming platformlarıyla yayılması, Sony’nin Kadokawa’yı hedef almasının temel nedenlerinden biri olabilir. Sony, The Last of Us gibi kendi oyun serilerini televizyon uyarlamalarına dönüştürerek bu alanda da başarılı bir örnek sergilemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..