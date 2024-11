Sony, Elden Ring ve Dark Souls'un arkasındaki şirketi satın almak istiyor!

Tam Boyutta Gör Sony’nin Japonya merkezli medya devi Kadokawa Corporation’ı satın almak için görüşmelere başladığı bildiriliyor. Dark Souls ve Elden Ring gibi dünya çapında büyük başarı elde eden oyunların geliştiricisi FromSoftware’ı bünyesinde barındıran Kadokawa, uzun zamandır oyun, anime ve manga gibi sektörlerde adından söz ettiriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanabileceği belirtiliyor.

Oyun sektörü için kritik bir hamle

Habere ilişkin detayların basına yansımasının ardından Kadokawa’nın hisseleri yüzde 23 artarak tavan fiyatını gördü. Öte yandan Sony, halihazırda Kadokawa’nın yüzde 2 hissesine ve FromSoftware’daki bir diğer küçük paya sahip. Olası bir satın alım, Sony’nin eğlence sektöründeki varlığını daha da güçlendirebilir.

Tam Boyutta Gör Elden Ring, FromSoftware’ın ünlü oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Game of Thrones yazarı George R.R. Martin’in iş birliğiyle ortaya çıkmış bir eser konumunda. Şirket, Elden Ring’in başarısından ilham alarak, Kadokawa’nın geniş entelektüel mülkiyet portföyünden yararlanmayı hedefliyor. Fantastik bir dünyada geçen bu aksiyon-rol yapma oyunu, 25 milyon kopya satarak büyük bir ticari başarı elde etmişti. Oyunun genişleme paketi “Shadow of the Erdtree” ise çıkış yaptığı tarihte sadece üç gün içinde 5 milyon adet satmayı başarmıştı.

Kadokawa ise 1945’te bir yayıncı olarak başladığı yolculuğunu anime, oyun ve eğlence sektörlerine genişleterek Japon kültürünün küresel temsilcilerinden biri haline geldi. Şirketin popüler serilerinden Re:Zero ve Delicious in Dungeon, hem manga hem de anime alanında büyük bir hayran kitlesine sahip.

Sony CEO’su Kenichiro Yoshida, şirketin uzun ömürlü karakterler ve entelektüel mülkiyetlere yatırım yapmayı sürdürülebilir büyüme için bir strateji olarak gördüğünü vurguluyor. CEO, geçtiğimiz yıl “Sevilen karakterler ve fikri mülkiyet (IP) 30, 50 veya 100 yıl yaşayabilir” demişti.

Oyunlar dışında, Japon kültürünün dünya genelindeki popülaritesinin artması ve anime içeriklerinin büyüyen streaming platformlarıyla yayılması, Sony’nin Kadokawa’yı hedef almasının temel nedenlerinden biri olabilir. Sony, The Last of Us gibi kendi oyun serilerini televizyon uyarlamalarına dönüştürerek bu alanda da başarılı bir örnek sergilemişti.

