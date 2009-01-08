Sony Cyber-shot DSC-G3; İnternet tarayıcılı ilk dijital kamera

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasının zirvesindeki isimlerden Japonya merkezli Sony devam etmekte olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Cyber-Shot serisinin yeni üyelerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın en yeni dijital kameralarından biri olan DSC-G3, sahip olduğu gelişmiş internet yetenekleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Kablosuz ağ bağlantısı için WiFi desteği sunan kamerada dahili internet tarayıcısı da bulunuyor.

Sony Cyber-shot DSC-G3 ile kullanıcılar temel internet fonksiyonlarını kullanabilmelerinin yanı sıra çektikleri görüntü ve videoları, Flickr veya Youtube gibi popüler servislere PC bağımsız olarak doğrudan yollayabilme imkanına da sahip oluyorlar. 3.5" boyutunda dokunmatik ekranla donatılan kamera, DLNA desteği sayesinde kablosuz ağ ortamındaki diğer DLNA uyumlu cihazlar ile içerik paylaşımına da olanak tanıyabiliyor.

Çözünürlüğü 10.1 megapiksel olan Sony Cyber-shot DSC-G3, 4x optik yakınlaştırma yapabilen Carl Zeiss Vario-Tessar lens kullanıyor. Farklı formatlarda çekim yapabilme yeteneği sunan kamera, ideal çekim için ayarları otomatik olarak optimize edebiliyor. Optik dengeleme özelliğine ek olarak yüz ve gülümseme tanımlama teknolojileriyle desteklenen Cyber-shot DSC-G3, 4GB'lık dahili bellek ile geliyor.

Tek renk (Siyah) alternatifiyle satışına başlanan Sony Cyber-shot DSC-G3'nin yurt dışı satış fiyatı 500$.

Tam Boyutta Gör