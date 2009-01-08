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Sony Cyber-shot DSC-G3; İnternet tarayıcılı ilk dijital kamera

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Cyber-shot DSC-G3; İnternet tarayıcılı ilk dijital kamera
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Teknoloji dünyasının zirvesindeki isimlerden Japonya merkezli Sony devam etmekte olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Cyber-Shot serisinin yeni üyelerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın en yeni dijital kameralarından biri olan DSC-G3, sahip olduğu gelişmiş internet yetenekleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Kablosuz ağ bağlantısı için WiFi desteği sunan kamerada dahili internet tarayıcısı da bulunuyor.

Sony Cyber-shot DSC-G3 ile kullanıcılar temel internet fonksiyonlarını kullanabilmelerinin yanı sıra çektikleri görüntü ve videoları, Flickr veya Youtube gibi popüler servislere PC bağımsız olarak doğrudan yollayabilme imkanına da sahip oluyorlar. 3.5" boyutunda dokunmatik ekranla donatılan kamera, DLNA desteği sayesinde kablosuz ağ ortamındaki diğer DLNA uyumlu cihazlar ile içerik paylaşımına da olanak tanıyabiliyor.

Çözünürlüğü 10.1 megapiksel olan Sony Cyber-shot DSC-G3, 4x optik yakınlaştırma yapabilen Carl Zeiss Vario-Tessar lens kullanıyor. Farklı formatlarda çekim yapabilme yeteneği sunan kamera, ideal çekim için ayarları otomatik olarak optimize edebiliyor. Optik dengeleme özelliğine ek olarak yüz ve gülümseme tanımlama teknolojileriyle desteklenen Cyber-shot DSC-G3, 4GB'lık dahili bellek ile geliyor.

Tek renk (Siyah) alternatifiyle satışına başlanan Sony Cyber-shot DSC-G3'nin yurt dışı satış fiyatı 500$.

Sony Cyber-shot DSC-G3; İnternet tarayıcılı ilk dijital kamera
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flashabu 10 yıl
tarayıcı özeilliği olması çok iyi.. bazı kullanıcılar çok özellikli telefonları bile sırf internet ve fotoğraf için alıyorlar. benim gibi:)
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nurixY 10 yıl
G1 6 MPX di sony direk 10.1 mpx e çıkartıyo .olmamış ama tadını çıkarta çıkarta gidemedi bir türlü
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cyberiaster 10 yıl
Ya fotoğraf makinesinde internet ne alaka
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OnuR 10 yıl

Orjinalden alıntı: cyberiaster

Ya fotoğraf makinesinde internet ne alaka


Çektiğiniz bir fotoğrafı yada videoyu çok kısa bir süre içinde internette paylaşabiliyorsun.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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KUM23 10 yıl
Cihaz süper ülkemizde pahalı olucağı kesin...
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ankara06ankara 10 yıl
2000 tl kesin var bu cihazın fiyatı.
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Hirotaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: KUM23

Cihaz süper ülkemizde pahalı olucağı kesin...

neresi süper ?
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max975 10 yıl
ne kadar uzun yapılmış öyle....
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