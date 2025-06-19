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    Yeni God of War oyunu 2026’ya ertelenmiş olabilir

    Kratos’un kardeşi Deimos’un başrolde olacağı iddia edilen yeni God of War oyununun, küçük ölçekli bir Metroidvania olarak geliştirildiği ve 2026’ya ertelendiği öne sürülüyor.

    Yeni God of War oyunu 2026’ya ertelenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    God of War evreninde geçmesi beklenen yeni yan oyunun, gelen son bilgilere göre 2026’ya ertelendiği öne sürüldü. Oyunun, Kratos’un kayıp kardeşi Deimos’un başrolde olacağı ve Antik Yunan’da geçen bir 2.5 boyutlu Metroidvania deneyimi sunacağı iddiaları daha önce gündeme gelmişti.

    İlk olarak 2025’in ikinci yarısında çıkacağı öne sürülen bu spin-off projesinin, artık gelecek yıla kalma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Özellikle serinin 20. yılı olan Mart 2025 döneminde bu oyunla ilgili söylentiler yoğunlaşmıştı. Antik Yunan temasına geri dönüleceği bilgisi ise, bazı hayranların oyunun 2005 çıkışlı orijinal God of War’un yeniden yapımı olabileceği yönünde tahminler yürütmesine neden olmuştu. Ancak son dedikodular, bu oyunun seride daha önce hiç görülmemiş türde bir yapım olacağına işaret ediyor.

    Kratos yok, Deimos var

    İddialara göre oyun, Kratos’un tanrı olmadan önceki dönemini anlatan bir öncül hikaye sunacak. Başrolde ise Deimos yer alacak. Hatırlanacağı üzere, Deimos karakteri serinin ana hikayesinde önemli ama sınırlı bir rol oynamıştı. Yeni oyunda onun hikâyesine odaklanılması, hem evrenin mitolojisini genişletebilir hem de oyunculara taze bir perspektif sunabilir.

    Beklenen duyuruların Haziran 2025’teki State of Play ve Summer Game Fest etkinliklerinde yer almaması, erteleme iddialarını daha da güçlendirdi. Öte yandan Jeff Grubb, “Last of the Nintendogs” podcast’inde oyunun şirket içinde 2026’ya ertelendiğini duyduğunu açıkladı. Elbette şimdilik kesinleşmiş bir durum yok, hatta bu proje resmen duyurulmuş bile değil. Santa Monica Studio veya Sony cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken bir sonraki ana God of War oyununun da ne zaman geleceği belirsiz.

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    C
    curufperlit 5 saat önce

    firma 7 yıl dayanırsa :D

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