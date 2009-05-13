Sony Dünyanın en küçük HD kamera modülünü tanıttı

Sony, sadece 9.5mm'e 7.1 mm'e boyularındaki dünyanın en küçük HD video kamera modülünü ürettiğini açıkladı.Sony'nin ürettiği kamera modülü 8.3 Megapiksel çözünürlüğe sahip olup saniyede 720p-30 karelik video kaydı yapabiliyor.

Modül küçük olmasına rağmen özellikleriyle de dikkat çekiyor.Yüz algılama,otomatik netleme ve hareketli otomatik netleme özelliklerine sahip olan modülde ayrıca loş ortamlar için yüksek duyarlılık modu ve 120fps'de yavaşlatılmış kayıt yapabilme yeteneğide bulunuyor. Sony Avrupa Görüntü Algılama Çözümleri Bölümü tarafından geliştirilen MCB1172 modülünün bu yıl içersinde piyasaya sürülmesi ve güvenlik ve endüstri uygulamalarında kullanılması bekleniyor..