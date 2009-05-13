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Sony Dünyanın en küçük HD kamera modülünü tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
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7
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Sony, sadece 9.5mm'e 7.1 mm'e boyularındaki dünyanın en küçük HD video kamera modülünü ürettiğini açıkladı.Sony'nin ürettiği kamera modülü 8.3 Megapiksel çözünürlüğe sahip olup saniyede 720p-30 karelik video kaydı yapabiliyor.

Modül küçük olmasına rağmen özellikleriyle de dikkat çekiyor.Yüz algılama,otomatik netleme ve hareketli otomatik netleme özelliklerine sahip olan modülde ayrıca loş ortamlar için yüksek duyarlılık modu ve 120fps'de yavaşlatılmış kayıt yapabilme yeteneğide bulunuyor. Sony Avrupa Görüntü Algılama Çözümleri Bölümü tarafından geliştirilen MCB1172 modülünün bu yıl içersinde piyasaya sürülmesi ve güvenlik ve endüstri uygulamalarında kullanılması bekleniyor..


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[sharpshooter] 10 yıl
Güzel bi gelişme, yavaştan mobil aletlerin video kalitelerinin baya yükseleceğinin habercisi bu haber
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SERIM 10 yıl
Yakında Sony-Ericsson telefonlarda görürüz bu kamera modülünü demekki
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sertacaygun 10 yıl
Güvenlik için yapılıyorsa hırsızların vay haline... Küçücük kamerada çok fazla çözünürlük olacak demektir bu da...
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Batuist 10 yıl
o kadarcık modülün vereceği görüntüdeki greni tahmin edebiliyorum.... geçiniz...
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max975 10 yıl
sony yaparsa iyi olur..
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01Mrt 10 yıl
çok güzel bir gelişme, acaba sadece modülün fiyatı nedir... örneğin bi cep telefonunda kullanılırsa maliyeti ne olur... :)
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tanak 10 yıl
super bir modul. mobil cihazlara da entegre edilebilir.
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