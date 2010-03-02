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Sony Ericsson X10 Mini ile X10 Mini Pro 13 nisanda İngiltere'ye giriş yapabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25b
1
16
Diğer
knight
Haber Editörü
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(Sony Ericsson Xperia X10 Mini)

Sony Ericsson'un geçtiğimiz haftalarda Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi etkinliği kapsamında sergilediği Android v1.6 işletim sistemi desteğini arkasına alan Xperia X10 Mini ile Xperia X10 Mini Pro, online satış sitesi Expansys'ye göre 13 nisanda İngiltere pazarına giriş yapabilir. Ön sipariş almaya başlayan sitede X10 Mini'nin fiyatı 300 Pound, X10 Mini Pro'nun fiyatı ise 340 Pound olarak belirlenmiş.

Kızaklı QWERTY klavye dışında ve ebat - ağırlık dışında birbirinden farklılık göstermeyen X10 Mini ile X10 Mini Pro, 600 MHz saat hızında Qualcomm MSM7227 işlemci, dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 2.55 inç 240x320 piksel dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, Timespace arayüzü, 3.5 mm jak girişi, microSD kart girişi, WI-FI (802.11 b/g) / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantısı, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, otomatik odaklama, led flaş, 640x480@30 FPS video kaydı ve FM radyo gibi teknik özellikler sunmaktalar.

Sony Ericsson'un Türkiye'deki teknoloji meraklılarını bekletmemesini diliyoruz.


(Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro)


http://www.expansys.com/d.aspx?i=196086 Yorum Yaz
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the show must go on 8 yıl
gelmesin ne gerek var
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DH Misafiri 8 yıl
Ben de yeni sordum, mail ile 2011 yılı ilk çeyreğinde geleceği belirtildi.
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DH Misafiri 9 yıl
ben maille sordum gelecek dediler 2010 yaz aylarında. ki 10 gün önce sordum. yaz aylarında değilmişiz gibi cevap verdi...
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DH Misafiri 9 yıl
ben maille sordum gelecek dediler 2010 yaz aylarında. ki 10 gün önce sordum. yaz aylarında değilmişiz gibi cevap verdi...
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korkmaza 9 yıl
ne zaman geliyo acaba
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TexasRanger 9 yıl
gelirse ekime gelmezse ........ kadar . bıktık artık SE yi beklemekten
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mxloving 9 yıl

fbonurcan

gelirse ekime gelmezse ........ kadar . bıktık artık SE yi beklemekten


hocam sözün hoşuma gitti
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DH Misafiri 9 yıl
sonyericsson un yeni ürünleri Türkiyeye gelmiycek herhalde aino bile gelmedi :(
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ŞahEser 9 yıl
2 sene sonra gelir
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the show must go on 9 yıl
tutmasak martta geliyordu peh bekle dur martti nisan oldu yazi bulur alistik artik
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akif87 9 yıl
SE nin türkiye sayfasına koymuşlar ürünleri.Acayip hoşuma gitti çıksa da alsak.Tahmini fiyatları 1000 üzerinde olur.SE site
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DH Misafiri 9 yıl
Güya Xperia X1'de Türkiye'de satısa sunulacaktı. noldu? bekleyenler havasını aldı. bunun da geleceginden hiç ümidim yok?
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DH Misafiri 9 yıl
bekliyoruz bir an önce türkiyeyede.. cebit 2010 hannoverdede yeni ürünlerini bekliyordum sonyericsson un ama ne yazıkki olumlu bir haber gelmedi henüz....
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Majorümsü Minör 9 yıl
hoş cihaza benziyor.
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