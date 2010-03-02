Sony Ericsson X10 Mini ile X10 Mini Pro 13 nisanda İngiltere'ye giriş yapabilir



(Sony Ericsson Xperia X10 Mini)

Sony Ericsson'un geçtiğimiz haftalarda Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi etkinliği kapsamında sergilediği Android v1.6 işletim sistemi desteğini arkasına alan Xperia X10 Mini ile Xperia X10 Mini Pro, online satış sitesi Expansys'ye göre 13 nisanda İngiltere pazarına giriş yapabilir. Ön sipariş almaya başlayan sitede X10 Mini'nin fiyatı 300 Pound, X10 Mini Pro'nun fiyatı ise 340 Pound olarak belirlenmiş.



Kızaklı QWERTY klavye dışında ve ebat - ağırlık dışında birbirinden farklılık göstermeyen X10 Mini ile X10 Mini Pro, 600 MHz saat hızında Qualcomm MSM7227 işlemci, dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 2.55 inç 240x320 piksel dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, Timespace arayüzü, 3.5 mm jak girişi, microSD kart girişi, WI-FI (802.11 b/g) / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantısı, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, otomatik odaklama, led flaş, 640x480@30 FPS video kaydı ve FM radyo gibi teknik özellikler sunmaktalar.

Sony Ericsson'un Türkiye'deki teknoloji meraklılarını bekletmemesini diliyoruz.



(Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro)

http://www.expansys.com/d.aspx?i=196086