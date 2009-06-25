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Sony Ericsson'dan yeni bir kızaklı model; T715

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
38,2b
1
26
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'dan yeni bir kızaklı model; T715
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Sony Ericsson'dan yeni bir kızaklı model; T715
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Sony Ericsson'dan yeni bir kızaklı model; T715
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Sony Ericsson, kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından T715 modelini tanıtarak T serisine yeni bir üye kazandırdı.

GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen T715, kızaklı ve sade yapısıyla dikkat çekmekte. 91.5 x 48 x 14.9 mm boyutlarında ve sadece 96 gram ağırlığında tasarlanan telefonda, 2.2 inç 240x320 piksel ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun 90 MB'lık dahili belleği ise microSD kartlarla yükseltilebiliyor. Memorystick kartlarla özdeşleşen firmalardan Sony Ericsson, anlaşılan yeni nesil çözümlerinde yavaş yavaş microSD desteğini standart hale getirecek.

T715'in arka kısmında ise 3.2 megapiksel çözünürlük sunan kamera ve led flaş konumlandırılmış; kamerada otomatik odaklama özelliği bulunmuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında da FM radyo, Bluetooth ve A2DP desteği mevcut.

Sony Ericsson T715'in 2009'un 3. çeyreğinde pembe ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat hakkında açıklama yapılmadı. Telefonun özellikleri göz önünde bulundurulacak olursa fiyatın cüzdanlarda boşluk oluşturmayacağını düşünüyoruz.

Teknik özellikler;

Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 91.5 x 48 x 14.9 mm / 96 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT
Bellek: 90 MB + microSD desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş, video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
A-GPS: Yok
Batarya: 350 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi


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Reis-i Eagles 10 yıl
İnceleme:

mobile.mail.ru/...


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ŞahEser 10 yıl
g705 tarzında bir telefon benzetilmiş biraz tasarımı değiştirilmiş metalimsi bir görünüme sahip... ülkemizde ne zaman satılır ve kaça satılır bilemem ama se gerçekten yanlış satış politikası izliyor
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grafiker 10 yıl
selam yanılmıyorsam jarengohun çizimleri bu gerçi onunkisi kızaksızdı
linki aşağıda bir abkın derim
jarengoh.com/...
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westblood 10 yıl
güzel alet
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1ol3irol 10 yıl
"Telefonun 90 MB'lık dahili belleği ise ""microSD"" kartlarla yükseltilebiliyor"
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ckul 10 yıl
çok şanslıyız, türkiye'de yaşadığımız için anında burda da piyasada olur bu ürün.

yerseniz
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sertacaygun 10 yıl
Micro SD mi, yoksa Sony'nin kendini diğerlerinden ayrı görmesini sağlayan ProStick falan mı ?
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oktayakgoz 10 yıl
se nin bu yeni çıkardığı modelleri hiç sattığı bir yer var mı
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m35 10 yıl
hayır daha yeni duyuruldu zaten:))) 2009 Q3 de sarışa başlicak ve orta segmentte gps.li bi cihaz olucak...

knight hocam yaşlanmaya başladın gene geçtim seni bu haberde :D:D
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