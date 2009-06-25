Sony Ericsson'dan yeni bir kızaklı model; T715

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Sony Ericsson, kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından T715 modelini tanıtarak T serisine yeni bir üye kazandırdı.

GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen T715, kızaklı ve sade yapısıyla dikkat çekmekte. 91.5 x 48 x 14.9 mm boyutlarında ve sadece 96 gram ağırlığında tasarlanan telefonda, 2.2 inç 240x320 piksel ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun 90 MB'lık dahili belleği ise microSD kartlarla yükseltilebiliyor. Memorystick kartlarla özdeşleşen firmalardan Sony Ericsson, anlaşılan yeni nesil çözümlerinde yavaş yavaş microSD desteğini standart hale getirecek.

T715'in arka kısmında ise 3.2 megapiksel çözünürlük sunan kamera ve led flaş konumlandırılmış; kamerada otomatik odaklama özelliği bulunmuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında da FM radyo, Bluetooth ve A2DP desteği mevcut.

Sony Ericsson T715'in 2009'un 3. çeyreğinde pembe ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat hakkında açıklama yapılmadı. Telefonun özellikleri göz önünde bulundurulacak olursa fiyatın cüzdanlarda boşluk oluşturmayacağını düşünüyoruz.

Teknik özellikler;

Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var

Boyut ve ağırlık: 91.5 x 48 x 14.9 mm / 96 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT

Bellek: 90 MB + microSD desteği

Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş, video kaydı

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

A-GPS: Yok

Batarya: 350 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi