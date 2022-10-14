Sony Inzone H3, H7 ve H9 inceleme: Sony'den oyunculara özel kulaklık

Bu videomuzda Sony'nin oyuncular için çıkarttığı Inzone markasının H3, H7 ve H9 isimli kulaklıklarına yakından bakıyoruz. Videomuzun ana konuğu elbette H9.

Oyuncu kulaklıkları artık birçoğumuz için vazgeçilmez durumda ve birçok farklı markadan çeşitli ürünler görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde de Sony, Inzone isimli bir alt marka oluşturdu ve oyuncular için ekipmanlar çıkartmaya başladı. İlk ürünlerinden biri de kulaklıklar oldu. Biz de bu videomuzda Sony Inzone serisinin H3, H7 ve H9 isimli kulaklarına yakından bakıyoruz. Videomuz özellikle H9 özelinde diyebiliriz ancak H3 ve H7 için de merak edilen soruların yanıtlarını veriyoruz.

Sony Inzone H3

Sony Inzone H3 kablolu bir kulaklık ve yaklaşık 1.2 metre uzunlupunda bir kablosu bulunuyor. Kablolu olmasından dolayı ne yazık ki PlayStation 5 için çok uygun olduğunu düşünmüyorum çünkü konsol genelde biraz daha uzak bir yere konumlandırılıyor, bu yüzden eğer konsolunuz yakında durmuyorsa çok da mantıklı bir seçenek değil. Ancak PC için ya da yakınınızda duran PS5 için kullanacaksanız özellikle fiyatıyla değerlendirdiğimizde gerçekten güzel bir kulaklık. Kulaklıktaki süngerler benim gibi kafa üstü kulaklık sevmeyen birini bile bir hayli memnun etti. Mikrofon tarafına baktığımızdaysa üst seviye bir kalite sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İçerik üreticiler için ekstra bir mikrofona ihtiyaç duymayacak kadar kaliteli olduğunu söyleyebilirim.

Sony Inzone H7

H7 isimli model ise kablosuz bir kulaklık ve yine rahatlığıyla dikkatleri çekiyor. Süngerlerin kalitesi sayesinde ayrıca bir ANC desteğine de ihtiyaç duymuyor. Ses sürücüsü olarak da H9 ile aynı olduğu için gerçekten fiyatına bakarak üst düzey bir kalite sunduğunu söyleyebiliriz. Üst seviye bir oyuncu kulaklığı arayışındaysanız rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model.

Sony Inzone H9

H9'a geldiğimizdeyse full paket bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Süngerlerdeki rahatlık, ANC desteği ve ses kalitesiyle kesinlikle Sony ses konusundaki başarısını burada da devam ettirmiş. Elbette müzik konusunda bazı eksikleri var ancak iddialı olduğu konu zaten oyun. Yine de müzik tarafında da birçok üst seviye kulaklıktan iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

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